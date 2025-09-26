Η αντιπαράθεση μεταξύ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και κυβέρνησης αγγίζει και πάλι τους επιβάτες, οι οποίοι βλέπουν τα ταξίδια τους να μετατρέπονται σε… ταλαιπωρία. Οι ελεγκτές φέρονται να αντιδρούν -μεταξύ άλλων- και για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών που προβλέπει τη σύσταση νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας», αλλάζοντας σημαντικά την Υπηρεσία και το καθεστώς λειτουργίας της.

Η ένταση κλιμακώνεται, καθώς η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στην οποία έχουν ανακοινώσει συμμετοχή και οι ελεγκτές. Η AEGEAN και η Olympic Air ενημέρωσαν ότι έως ότου οριστικοποιηθεί αν η απεργία θα πραγματοποιηθεί, παρέχουν τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να αλλάξουν δωρεάν τα εισιτήριά τους, να ακυρώσουν την κράτησή τους με επιστροφή μέσω voucher ή να μεταθέσουν το ταξίδι τους σε άλλη ημερομηνία χωρίς κόστος επανέκδοσης.

Σύμφωνα με σχετική NOTAM της ΥΠΑ, η συμμετοχή των ελεγκτών στην απεργία μπορεί να ανασταλεί με απόφαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών, κάτι που θα κριθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι καθυστερήσεις του Σαββατοκύριακου

Ήδη όμως, χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρούνται. Από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η χωρητικότητα αφίξεων στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει μειωθεί κατά περίπου 25%, έπειτα από απόφαση των ελεγκτών να περιορίσουν τον αριθμό πτήσεων που μπορούν να διαχειριστούν ανά ώρα.

Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από 30–40 λεπτά στις πρωινές ώρες και αυξάνονται στη διάρκεια της ημέρας λόγω της αθροιστικής επιβάρυνσης του προγράμματος. Οι επιπτώσεις γίνονται πιο έντονες κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, με κινδύνους απώλειας ανταποκρίσεων.

Το ζήτημα έχει διεθνή διάσταση, καθώς το αεροδρόμιο της Αθήνας λειτουργεί ως κόμβος μετεπιβίβασης για ταξιδιώτες με προορισμούς στη Μέση Ανατολή, την Κίνα και άλλες αγορές. Ένα «ντόμινο» καθυστερήσεων μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τις αφίξεις στην Αθήνα αλλά και πτήσεις προς τρίτες χώρες, με τους επιβάτες να βρίσκονται ουσιαστικά όμηροι σε μια αντιπαράθεση που σε μια πρώτη ανάγνωση δεν τους αφορά… Στο παρελθόν, ωστόσο, οι Ελεγκτές (αναδεικνύοντας ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό) είχαν αναδείξει και το θέμα της ασφάλειας των πτήσεων.