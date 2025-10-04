Είναι ίσως η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία, που η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η κυβέρνηση Πούτιν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι πρόκειται να αυξήσει τους φόρους σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, καθώς αναζητά τρόπους για να στηρίξει τις τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες την ώρα που η οικονομία υποφέρει.

Ο νέος προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι «οι Ρώσοι πολίτες πληρώνουν πλέον για τον πόλεμο περαιτέρω αυξήσεις φόρων», υποστήριξε η Αλεξάνδρα Προκοπένκο, συνεργάτιδα στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia.

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε στις αρχές της εβδομάδας, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 όπου διατηρεί αυξημένες τις αμυντικές δαπάνες οι οποίες όμως θα καλυφθούν φέτος, από τις γενναίες αυξήσεις φόρων εν μέσω ολοένα και πιο δυσοίωνων προβλέψεων για την ανάπτυξης.

Οι αυξήσεις φόρων έρχονται καθώς η δυνατότητα περεταίρω δανεισμού της Ρωσίας εξαντλείται και η κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού που προβλέπεται σε 1,6% του ΑΕΠ το 2026.

Συγκεκριμένα, το ρωσικό ΥΠΟΙΚ σκοπεύει να αυξήσει τον ΦΠΑ από 20% σε 22%, ενώ το όριο στο οποίο οι μικρές επιχειρήσεις αρχίζουν να πληρώνουν ΦΠΑ θα μειωθεί από 60 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 738.000 δολάρια) σε 10 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 123.000 δολάρια). Το υπουργείο πρότεινε επίσης έναν νέο φόρο 5% στα τυχερά παιχνίδια.

Οι προτεινόμενες αυξήσεις φόρων έρχονται καθώς η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να μειωθεί στο 1,3% το 2026 από 4,1% που ήταν το 2024 και πολύ πιο μακριά από τις αισιόδοξες προβλέψεις για 2,5% το 2025 και 2,4% το 2026.

Ο Πούτιν τα «έδωσε όλα» το 2024

Η κακή εικόνα της οικονομίας, αναγκάζει την κυβέρνηση να μειώσει τις αμυντικές δαπάνες το 2026, στα 13 τρισεκατομμύρια ρούβλια (157 δισεκατομμύρια δολάρια), από 13,5 τρισεκατομμυρίων ρούβλια (ή 163 δισεκατομμύρια δολάρια) φέτος, που ήταν ποσό ρεκόρ στη μετά Σοβιετική εποχή.

Αυτό δίνει και μια εικόνα της πορείας του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς τα ρωσικά αποθέματα εξαντλούνται και η Μόσχα βλέπει τα κέρδη της να μειώνονται από τις πωλήσεις πετρελαίου υιοθετώντας μέτρα λιτότητας.

«Η οικονομική στρατηγική της Μόσχας για το πέμπτο έτος του πολέμου είναι αδιαμφισβήτητη… το Κρεμλίνο θα προσπαθήσει να τα βγάλει πέρα ​​χωρίς σημαντικές αυξήσεις δαπανών, μετακυλώντας αντ’ αυτού το κόστος του πολέμου σε ολόκληρη την κοινωνία» ανέφερε ο Alexander Kolyander, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

Ο Πούτιν όμως, ζητά από τους Ρώσους να πληρώσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία, με τον πληθωρισμό στο 8,1% τον Αύγουστο και τις αυξήσεις τιμών, ιδίως σε βασικά αγαθά όπως το βούτυρο και το κρέας να είναι πλέον δυσβάσταχτες.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας προσπάθησε να τιθασεύσει τον πληθωρισμό με υψηλά επιτόκια, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και λειτουργώντας, παραδόξως, ως ένα ακόμη φρένο στην οικονομική ανάπτυξη. Τα τελευταία στοιχεία όμως έδειξαν ότι και ο πληθωρισμός παραμένει στα ύψη και το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας έφτασε στο 17%.

