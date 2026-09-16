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Η τιμή έναρξης της μετοχής ορίστηκε στα 27,05 ευρώ, ενώ συνολικά εισήχθησαν στην Κύρια Αγορά 116.071.386 κοινές μετοχές.

Η δημόσια προσφορά της εταιρείας σημείωσε ισχυρή ζήτηση και υπερκαλύφθηκε περίπου έξι φορές, επιτρέποντας την άντληση καθαρών εσόδων ύψους 100,4 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση τριών υπό ναυπήγηση πλοίων και για την απόκτηση επιπλέον νεότευκτων ή μεταχειρισμένων σκαφών.

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Μια νέα σελίδα ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, για τη Star Bulk Carriers, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Euronext Athens και την παράλληλη παρουσία της εταιρείας πλέον στις χρηματιστηριακές αγορές της Αθήνας και του Nasdaq.

Η σημερινή πρώτη συνεδρίαση συνοδεύτηκε από ειδική εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την έναρξη της διαπραγμάτευσης, σηματοδοτώντας την είσοδο της ναυτιλιακής στην ελληνική κεφαλαιαγορά, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς. Η τιμή έναρξης ορίστηκε στα 27,05 ευρώ ανά μετοχή, με χρηματιστηριακό σύμβολο «SBLK».

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Ο Πέτρος Παππάς, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, στη σημερινή ειδική εκδήλωση για την πρεμιέρα της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 16 Σεπτεμβρίου 2026

Στην Κύρια Αγορά εισάγεται το σύνολο των 116.071.386 κοινών μετοχών της Star Bulk. Η τιμή των 27,05 ευρώ προέκυψε από το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στο Nasdaq Global Select Market, στα 31,21 δολάρια, μετά τη μετατροπή του ποσού σε ευρώ με την ισοτιμία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ισχυρή ζήτηση στη δημόσια προσφορά

Η πρεμιέρα στην Αθήνα ακολουθεί την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, μέσω της οποίας η Star Bulk άντλησε συνολικά 107,8 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας 4,4 εκατ. νέες μετοχές με τιμή 24,50 ευρώ. Μετά τις εκτιμώμενες δαπάνες της έκδοσης, τα καθαρά έσοδα διαμορφώνονται σε περίπου 100,4 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο. Η έγκυρη ζήτηση στη δημόσια προσφορά έφθασε τα 656,3 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε 26,79 εκατ. μετοχές, με αποτέλεσμα η προσφορά να υπερκαλυφθεί περίπου έξι φορές. Από τις 4,3 εκατ. μετοχές της δημόσιας προσφοράς, το 41% κατανεμήθηκε σε ιδιώτες και το 59% σε ειδικούς επενδυτές.

Στιγμιότυπο από την πανηγυρική συνεδρίαση για την είσοδο της Star Bulk στην Euronext Athens. 16 Σεπτεμβρίου 2026

Νέα κεφάλαια για τον στόλο

Η εισαγωγή στην Αθήνα συνδέεται και με το επόμενο επενδυτικό βήμα της Star Bulk. Από τα καθαρά κεφάλαια, περίπου 57 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη χρηματοδότηση μέρους του υπολειπόμενου κόστους τριών πλοίων που βρίσκονται υπό ναυπήγηση, ενώ έως 43,4 εκατ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις για την απόκτηση νεότευκτων ή μεταχειρισμένων πλοίων.