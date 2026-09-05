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Η αναγγελία της απόφασης η Star Bulk να οδηγηθεί σε παράλληλη εισαγωγή στο Euronext Athens, έχει μία ουσιαστική λεπτομέρεια, η οποία θεωρείται σημαντικότερη για να συγκρατήσουμε, σε σχέση με όλους τους αριθμούς:

Η Star Bulk έρχεται από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα επειδή θέλει να συμμετάσχει σε μια εθνική προσπάθεια.

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Και αυτή η διαφορά έχει τεράστια σημασία.

Η Star Bulk είναι ήδη ένας ναυτιλιακός κολοσσός. Είναι εισηγμένη στον Nasdaq, αποτελεί τη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία dry bulk στην αμερικανική αγορά, η χρηματιστηριακή της αξία κινείται πάνω από τα 3,5 δισ. δολάρια και διαθέτει ρευστότητα άνω του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 είχε ενεργητικό περίπου 3,85 δισ. δολαρίων και ίδια κεφάλαια 2,51 δισ. δολαρίων. Ο στόλος της αριθμεί 138 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, συνολικής χωρητικότητας περίπου 13,8 εκατ. dwt.

Με απλά λόγια πρόκειται για μία εταιρεία που μπορεί να προσφέρει βάρος, κύρος και διεθνή αναγνωρισιμότητα στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Δεν ερχόμαστε να εκμεταλλευτούμε τον Έλληνα επενδυτή

Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, και το ισχυρότερο μήνυμα που προκύπτει από όσα έχει εξηγήσει ο Πέτρος Παππάς.

Η Star Bulk δεν αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως μία ευκαιριακή πηγή κεφαλαίων. Δεν έρχεται για να συγκεντρώσει χρήματα που χρειάζεται για να συνεχίσει την ανάπτυξή της και πολύ περισσότερο δεν έρχεται για να «πουλήσει» μία ιστορία στον Έλληνα μικροεπενδυτή.

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Έρχεται επειδή υπάρχει πλέον μία προσπάθεια να δημιουργηθεί γύρω από το Euronext Athens ένα πραγματικό ναυτιλιακό οικοσύστημα.

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη εικόνα.

Παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη χωρίς ναυτιλιακό χρηματιστηριακό κέντρο

Η Ελλάδα είναι παγκόσμια ναυτιλιακή υπερδύναμη. Κι όμως, επί δεκαετίες οι μεγαλύτερες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες αναζητούσαν τη χρηματιστηριακή τους στέγη κυρίως στη Νέα Υόρκη.

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Είναι ένα παράδοξο που πρέπει κάποτε να αρχίσει να διορθώνεται.

Κανείς βεβαίως δεν πιστεύει ότι η Αθήνα μπορεί ή πρέπει να αντικαταστήσει τη Wall Street. Μπορεί όμως να δημιουργήσει έναν δεύτερο ισχυρό πόλο για την ελληνόκτητη ναυτιλία.

Ήδη η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου έκανε την αρχή με την παράλληλη εισαγωγή της. Η Seanergy αξιοποίησε την ελληνική αγορά μέσω ομολογιακής έκδοσης. Και τώρα έρχεται η Star Bulk, ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχη.

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Εάν ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες ναυτιλιακές ελληνικών συμφερόντων, τότε δεν θα μιλάμε πλέον για μεμονωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Θα μιλάμε για επιστροφή ενός κομματιού της ελληνικής ναυτιλίας στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ο Πέτρος Παππάς θέλει να είναι πάλι μπροστά

Ο Πέτρος Παππάς έχει αποδείξει στην επιχειρηματική του διαδρομή ότι του αρέσει να βρίσκεται μπροστά σε νέα εγχειρήματα και όχι να ακολουθεί όταν όλα έχουν πλέον κριθεί.

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Αυτό κάνει και τώρα.

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Ασφαλώς η απόφαση είναι επιχειρηματική κίνηση και η Star Bulk δικαιολογημένα προσδοκά οφέλη.

Η διαπραγμάτευση της ίδιας μετοχής σε δύο αγορές, για περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα και σε δύο νομίσματα, μπορεί να διευρύνει σημαντικά την επενδυτική της βάση. Έλληνες και Ευρωπαίοι επενδυτές αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση σε μία μεγάλη διεθνή ναυτιλιακή εταιρεία, ενώ η ίδια αποκτά μεγαλύτερη χρηματιστηριακή προβολή.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη σημαντικός στόχος.

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Η Star Bulk στον FTSE 25

Με τη χρηματιστηριακή αξία που διαθέτει, η Star Bulk φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που θα ενταχθεί στον FTSE/ATHEX Large Cap, τον δείκτη των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Εάν αυτό επιτευχθεί, δεν θα έχει μόνο συμβολική σημασία.

Η συμμετοχή σε έναν μεγάλο χρηματιστηριακό δείκτη μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον θεσμικών χαρτοφυλακίων και επενδυτικών κεφαλαίων που παρακολουθούν ή αναπαράγουν τη σύνθεσή του.

Και τότε δημιουργείται ένας θετικός κύκλος: περισσότερη παρουσία, μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα, ευρύτερη επενδυτική βάση και ενδεχομένως περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες που θα εξετάσουν την Αθήνα.

Η Ελλάδα έχει τα πλοία – Ώρα να αποκτήσει και το οικοσύστημα

Και εδώ έρχεται επίσης πολύ σημαντική παράμετρος.

Δεν αρκεί να λέμε με υπερηφάνεια ότι οι Έλληνες ελέγχουν έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο.

Γύρω από αυτή τη δύναμη πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερη οικονομική δραστηριότητα στην ίδια την Ελλάδα: χρηματοδότηση, κεφαλαιαγορά, επενδυτικά προϊόντα, αναλυτές, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, τεχνογνωσία και νέες θέσεις εργασίας.

Η παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk δεν θα τα δημιουργήσει όλα αυτά από μόνη της.

Μπορεί όμως να γίνει ένας πολύ σημαντικός κρίκος της αλυσίδας.

Και γι’ αυτό θεωρώ ότι η απόφαση του Πέτρου Παππά έχει μεγαλύτερη σημασία από μία ακόμη χρηματιστηριακή εισαγωγή.

Όταν μία εταιρεία αξίας άνω των 3,5 δισ. δολαρίων, με περισσότερο από μισό δισεκατομμύριο δολάρια ρευστότητα και παρουσία στη μεγαλύτερη κεφαλαιαγορά του κόσμου επιλέγει να έρθει και στην Αθήνα, δεν ζητά χάρη από την ελληνική αγορά. Της δίνει μία ευκαιρία.

Το στοίχημα τώρα είναι να ακολουθήσουν και άλλοι.