Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς γονέων και παιδιών για τον εντοπισμό αδήλωτων μεταβιβάσεων περιουσίας ή χρημάτων άγνωστης προέλευσης.

Οι φορολογικές αρχές εξετάζουν πλέον τη διαδρομή των χρημάτων, καθώς ο κοινός λογαριασμός δεν παρέχει αυτόματα φορολογική ασυλία στις οικογενειακές συναλλαγές.

Η αδυναμία τεκμηρίωσης της προέλευσης των χρημάτων ή του σκοπού των μεταφορών μπορεί να οδηγήσει σε φορολογικές επιβαρύνσεις για τους εμπλεκόμενους πολίτες.

Οι φοροτεχνικοί συνιστούν στους πολίτες να τηρούν όλα τα απαραίτητα παραστατικά και να ακολουθούν τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες για κάθε μεταφορά κεφαλαίων.

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Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι στο εξής οι γονείς που μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους μέσω κοινών λογαριασμών. Γονικές παροχές χρηματικών ποσών, χωρίς να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και χωρίς να αποδεικνύεται η προέλευση των χρημάτων, ενεργοποιούν «κόκκινο συναγερμό» στα συστήματα της ΑΑΔΕ… Σε περίπτωση ελέγχου, η αδυναμία τεκμηρίωσης της προέλευσης ή του σκοπού των χρημάτων μπορεί να οδηγήσει σε φορολογικές επιβαρύνσεις, ακόμη και όταν πρόκειται για συναλλαγές μεταξύ γονιών και παιδιών!

Η ανησυχία αφορά κυρίως όσους θεωρούν ότι ένας κοινός λογαριασμός με το παιδί τους αρκεί για να καλύψει κάθε μεταφορά χρημάτων ή ότι η συγγενική σχέση εξασφαλίζει αυτόματα φορολογική ασυλία. Οι φοροτεχνικοί προειδοποιούν ότι οι εποχές αυτές έχουν περάσει, καθώς η ΑΑΔΕ διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί με μεγάλη ακρίβεια τη διαδρομή των χρημάτων και να ελέγχει κατά πόσο οι συναλλαγές συμβαδίζουν με τα δηλωμένα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.

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Μέσα από εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, οι φορολογικές αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, τις γονικές παροχές και τις δωρεές, αναζητώντας περιπτώσεις όπου πίσω από μια οικογενειακή συναλλαγή μπορεί να κρύβεται αδήλωτη μεταβίβαση περιουσίας ή χρήματα άγνωστης προέλευσης.

Το ενδιαφέρον της ΑΑΔΕ έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια μετά τη θεαματική αύξηση των γονικών παροχών που ακολούθησε την καθιέρωση του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού. Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση διευκόλυνε χιλιάδες οικογένειες να μεταβιβάσουν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους, αλλά παράλληλα αύξησε και την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους.

Ο κοινός λογαριασμός δεν αποτελεί «ασπίδα»

Ένα από τα συχνότερα λάθη που εντοπίζουν οι φοροτεχνικοί είναι η πεποίθηση ότι ένας κοινός τραπεζικός λογαριασμός μεταξύ γονέα και παιδιού παρέχει πλήρη κάλυψη για κάθε μεταφορά χρημάτων.

Στην πράξη, οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν ποιος κατέθεσε τα χρήματα, ποιος τα χρησιμοποίησε και αν η συγκεκριμένη συναλλαγή δικαιολογείται από τα οικονομικά δεδομένα κάθε πλευράς. Εάν ένας συνδικαιούχος εμφανίζεται να αξιοποιεί ποσά που δεν προκύπτει ότι του ανήκουν, η συναλλαγή μπορεί να χαρακτηριστεί ως δωρεά ή γονική παροχή και να ζητηθούν πρόσθετες εξηγήσεις και δικαιολογητικά.

Ποιες περιπτώσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για την ΑΑΔΕ:

Οι μεγάλες μεταφορές χρημάτων μεταξύ γονέων και παιδιών.

Οι κινήσεις σημαντικών ποσών μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών.

Οι καταθέσεις μετρητών που δεν μπορούν να συνδεθούν με δηλωμένα εισοδήματα.

Οι δωρεές χρηματικών ποσών που δεν έχουν ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία.

Οι περιπτώσεις ξαφνικής αύξησης τραπεζικών υπολοίπων ή περιουσιακών στοιχείων.

Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων συστημάτων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία μπορούν να εντοπίσουν ασυνήθιστες κινήσεις και να ενεργοποιήσουν περαιτέρω έρευνα.

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Οι παγίδες στις γονικές παροχές

Παρά το υψηλό αφορολόγητο όριο που ισχύει σήμερα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση δεν είναι αυτόματη.

Η προέλευση των χρημάτων πρέπει να είναι απολύτως διαφανής, η μεταφορά να πραγματοποιείται μέσω του τραπεζικού συστήματος και οι σχετικές δηλώσεις να υποβάλλονται όπου απαιτείται. Διαφορετικά, ακόμη και μια πραγματική γονική παροχή μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο φορολογικής αμφισβήτησης.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι χρησιμοποιούν μετρητά, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της διαδρομής των χρημάτων γίνεται σημαντικά δυσκολότερη.

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Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Οι φοροτεχνικοί συμβουλεύουν γονείς και παιδιά να κρατούν όλα τα τραπεζικά παραστατικά, να μπορούν να αποδείξουν την προέλευση των χρημάτων και να ζητούν επαγγελματική καθοδήγηση πριν από σημαντικές μεταφορές κεφαλαίων. Σε μια εποχή όπου κάθε τραπεζική κίνηση μπορεί να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά, η πλήρης τεκμηρίωση αποτελεί τη βασική γραμμή άμυνας για κάθε οικογένεια που θέλει να μεταβιβάσει χρήματα χωρίς δυσάρεστες φορολογικές εκπλήξεις.