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Η μέση τιμή των καυσίμων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 23,8% την τελευταία χρονιά, προκαλώντας έντονες πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές και τους καταναλωτές.

Ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας εξετάζει το ενδεχόμενο έκτακτης σύγκλησης των υπουργών, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προτείνει τη χαλάρωση προδιαγραφών για την ενίσχυση της προσφοράς.

Η ελληνική κυβέρνηση προωθεί μέτρα στήριξης, όπως επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, για να περιορίσει τις επιπτώσεις στους πολίτες.

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Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς η κρίση στα καύσιμα επιδεινώνεται, οι τιμές κινούνται έντονα ανοδικά και η ανησυχία μεταφέρεται πλέον από το κόστος στην επάρκεια των αποθεμάτων.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της πίεσης. Σύμφωνα με τη Eurostat, από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026 η μέση τιμή των καυσίμων στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 23,8%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στη Βουλγαρία με 34,5%, στη Λιθουανία με 28,8%, στη Φινλανδία με 27,6%, στη Γερμανία με 27,5% και στη Γαλλία με 27,4%. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώνεται στο 16%, χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

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Ανησυχία για την επάρκεια

Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας, κάνοντας λόγο για μια «πρωτόγνωρη και εξαιρετικά ρευστή κατάσταση», ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο έκτακτης σύγκλησης των υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξάρτηση της ευρωπαϊκής αγοράς από τη Μέση Ανατολή σε δύο κρίσιμα καύσιμα: από την περιοχή προέρχεται το 18% του diesel που χρησιμοποιείται στην Ε.Ε. και το 36% των αεροπορικών καυσίμων.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζητά ήδη τη λήψη έκτακτων μέτρων για την ενίσχυση της προσφοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά περίπου 500 εκατ. βαρέλια. Στη Γαλλία, μάλιστα, περίπου 14% των πρατηρίων αντιμετωπίζει ήδη ελλείψεις ή εκφράζει φόβους ότι θα βρεθεί αντιμέτωπο με αυτές.

Η πρόταση Μακρόν

Μπροστά στον κίνδυνο στενότητας στην αγορά, ο Γάλλος πρόεδρος προτείνει προσωρινή χαλάρωση ορισμένων ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιότητας των καυσίμων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αύξηση της παραγωγής diesel και αεροπορικών καυσίμων.

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Οι υψηλές τιμές έχουν ήδη αλλάξει δραστικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών στη Γαλλία. Η κατανάλωση καυσίμων υποχώρησε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο, εξέλιξη που αποδίδεται στην εκτίναξη των τιμών και έχει, σύμφωνα με τα στοιχεία, στερήσει περίπου 400 εκατ. ευρώ από τα δημόσια ταμεία.

Τρία μέτρα στην Ελλάδα

Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον, η ελληνική κυβέρνηση προωθεί παρεμβάσεις με στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των καταναλωτών.

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Στο πακέτο περιλαμβάνονται επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης κατά 25 λεπτά το λίτρο και αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, προωθείται παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Η εξέλιξη της κρίσης, ωστόσο, παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Το ενδιαφέρον στην Ευρώπη στρέφεται πλέον όχι μόνο στο πόσο θα κοστίζουν τα καύσιμα, αλλά και στο κατά πόσο θα υπάρχει επαρκής προσφορά diesel και αεροπορικών καυσίμων, εφόσον συνεχιστεί η πίεση στα διεθνή αποθέματα.

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