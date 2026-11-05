Το βασικό μήνυμα της Ράνιας Αικατερινάρη, προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη τεχνητή νοημοσύνη

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Οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν στον νέο διεθνή ανταγωνισμό δεν θα είναι απαραίτητα οι μεγαλύτερες, αλλά εκείνες που θα μπορούν να προσαρμόζονται ταχύτερα στις αλλαγές. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της Ράνιας Αικατερινάρη, προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

Η τεχνητή νοημοσύνη, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή ανατρέπουν τους παραδοσιακούς κανόνες του επιχειρείν, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία.

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Οι τρεις νέες προτεραιότητες

Σύμφωνα με την κ. Αικατερινάρη, δίπλα στην ανάπτυξη, την αποδοτικότητα και τον περιορισμό του κόστους, αποκτούν καθοριστική σημασία τρεις έννοιες: Ανθεκτικότητα, ασφάλεια και κυριαρχία. Οι πόλεμοι αποκαλύπτουν εξαρτήσεις από προμηθευτές και αγορές, οι ενεργειακές αναταράξεις αυξάνουν την αβεβαιότητα και η τεχνολογία μεταβάλλει την παραγωγή και την απασχόληση. Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επανεξετάσουν τις επενδύσεις, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη στρατηγική τους.

Τεχνητή νοημοσύνη: Επένδυση με σχέδιο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν αρκεί μια επιχείρηση να υιοθετήσει εφαρμογές AI. Χρειάζεται να γνωρίζει πού θα τις χρησιμοποιήσει, ποιο είναι το κόστος, ποια παραγωγικά οφέλη αναμένει και ποιους κινδύνους αναλαμβάνει, ιδιαίτερα στην κυβερνοασφάλεια. Η πρόκληση είναι μεγαλύτερη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Η επόμενη γενιά επιχειρηματικών ηγετών

Η κ. Αικατερινάρη υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για ισχυρές διοικητικές ομάδες, με διαφορετικές γνώσεις και εμπειρίες. Ξεχωριστή σημασία έχει η προετοιμασία της διαδοχής, ιδιαίτερα στις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου η λειτουργία συχνά εξαρτάται από τον ιδρυτή. Το ζητούμενο είναι η μετάβαση σε οργανωμένες διοικητικές δομές, ικανές να εξασφαλίσουν συνέχεια και ανάπτυξη.

Η Ράνια Αικατερινάρη πραγματοποίησε την ομιλία της στο συνέδριο «Leaders of the Greek Economy 2026».