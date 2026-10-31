Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ελληνική αγορά ακινήτων παρουσιάζει το παράδοξο της αύξησης των τιμών και των ενοικίων παρά τη συνεχιζόμενη δημογραφική συρρίκνωση του πληθυσμού.

Η αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών οδηγεί σε μεγαλύτερη ζήτηση κατοικιών, καθώς περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να διαμένουν σε αυτόνομα σπίτια.

Παράλληλα, η μετατροπή των ακινήτων σε επενδυτικά προϊόντα μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων και προγραμμάτων όπως η Golden Visa περιορίζει τη διαθέσιμη προσφορά.

Η συγκέντρωση της ζήτησης στα μεγάλα αστικά κέντρα και η ύπαρξη ακινήτων που παραμένουν κλειστά λόγω νομικών ή οικονομικών προβλημάτων εντείνουν τη στεγαστική κρίση.

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Γιώργος Ψύλλιας

Στην παραδοσιακή οικονομική θεωρία, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης είναι σαφής: όταν οι καταναλωτές μειώνονται, η ζήτηση πέφτει και οι τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία. Ωστόσο, η ελληνική (αλλά και η ευρωπαϊκή) αγορά ακινήτων βιώνει σήμερα ένα βαθύ παράδοξο. Παρά τη συνεχιζόμενη δημογραφική συρρίκνωση και τη μείωση του πληθυσμού, η ζήτηση για σπίτια παραμένει στα ύψη, οδηγώντας τα ενοίκια και τις τιμές πώλησης σε ιστορικά υψηλά.

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Πώς εξηγείται αυτή η «μαγική εικόνα»; Οι αναλυτές της αγοράς και οι κοινωνιολόγοι επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός μπορεί να μειώνεται, αλλά ο τρόπος που ζούμε αλλάζει ραγδαία.

Η «Έκρηξη» των Νοικοκυριών (Λιγότεροι Άνθρωποι, Περισσότερα Σπίτια)

Το κλειδί για την κατανόηση του φαινομένου δεν είναι ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά ο αριθμός των νοικοκυριών.

Μονοπρόσωπα νοικοκυριά: Οι γάμοι γίνονται αργότερα, τα διαζύγια αυξάνονται και ο πληθυσμός γερνάει, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να ζουν μόνοι τους.

Η μαθηματική πραγματικότητα: Αν μια τετραμελής οικογένεια (που ζούσε σε ένα σπίτι) χωρίσει ή τα παιδιά ενηλικιωθούν και μείνουν μόνα τους, ξαφνικά οι ίδιοι τέσσερις άνθρωποι χρειάζονται δύο, τρία ή και τέσσερα διαφορετικά σπίτια. Ο πληθυσμός μένει ίδιος, αλλά η ζήτηση για στέγη πολλαπλασιάζεται.

Το real estate ως Επενδυτικό Καταφύγιο

Το σπίτι έχει πάψει προ πολλού να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως χώρος διαβίωσης. Έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ισχυρά επενδυτικά προϊόντα παγκοσμίως.

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις (Airbnb): Χιλιάδες ακίνητα σε αστικά κέντρα και τουριστικές περιοχές έχουν αφαιρεθεί από την παραδοσιακή αγορά ενοικίων για να εξυπηρετήσουν τουρίστες. Αυτό μειώνει τεχνητά την προσφορά για τους μόνιμους κατοίκους.

Ξένα Κεφάλαια & Προγράμματα (π.χ. Golden Visa): Εγχώριοι και διεθνείς επενδυτές αγοράζουν ακίνητα ως «αποθήκες αξίας» ή για να εξασφαλίσουν άδειες διαμονής, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και τις τιμές, ανεξάρτητα από τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Η Γεωγραφική Ασυμμετρία (Η Ερήμωση της Επαρχίας)

Η μείωση του πληθυσμού δεν συμβαίνει ομοιόμορφα.

Αστικοποίηση: Ενώ τα χωριά και οι μικρές επαρχιακές πόλεις ερημώνουν (όπου υπάρχουν χιλιάδες άδεια σπίτια χωρίς ζήτηση), τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) συνεχίζουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Τοπική πίεση: Η ζήτηση είναι υπερσυγκεντρωμένη σε συγκεκριμένες γειτονιές των μεγάλων πόλεων, δημιουργώντας μια τεχνητή «ασφυξία» χώρου.

Το Στοκ των «Κλειδωμένων» Ακινήτων

Ενώ υπάρχει ανάγκη για σπίτια, χιλιάδες ακίνητα παραμένουν εκτός αγοράς. Πρόκειται για σπίτια που είναι:

Παγιδευμένα σε νομικές και κληρονομικές διαμάχες.

Στα χέρια τραπεζών και funds λόγω κόκκινων δανείων, τα οποία απελευθερώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς.

Παλιά και ασυντήρητα, με τους ιδιοκτήτες να αδυνατούν να καλύψουν το κόστος ανακαίνισης για να τα νοικιάσουν.

Το Συμπέρασμα

Το παράδοξο της αγοράς ακινήτων αποδεικνύει ότι η στεγαστική κρίση δεν είναι ζήτημα έλλειψης ντουβαρών, αλλά ζήτημα κατανομής και χρήσης. Όσο η κατοικία αντιμετωπίζεται κυρίως ως επενδυτικό asset και όσο τα κοινωνικά πρότυπα ευνοούν τα μικρότερα νοικοκυριά, η πίεση στις τιμές θα συνεχίζεται – ακόμα κι αν οι προβολές δείχνουν ότι σε μερικές δεκαετίες θα είμαστε λιγότεροι.