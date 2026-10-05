Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Παρά τα οριακά αρνητικά στοιχεία του πληθωρισμού στα τρόφιμα, οι τιμές στην αγορά παραμένουν υψηλές και αναμένονται νέες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς πραγματοποιεί επαφές με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ για τη διασφάλιση μειώσεων τιμών.

Η επικείμενη πρωτοβουλία με τίτλο «Γιορτές για όλους» στοχεύει στην εφαρμογή εκπτώσεων σε προϊόντα υψηλής ζήτησης για δεκαπέντε ημέρες.

Το αυξημένο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος προκαλεί αβεβαιότητα, καθιστώντας αναγκαία την παρέμβαση για την ελάφρυνση των οικογενειακών δαπανών κατά την εορταστική περίοδο.

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Μπορεί τα τελευταία στοιχεία της Eurostat να δείχνουν ακόμη και οριακά αρνητικό πληθωρισμό στην ευρύτερη κατηγορία των τροφίμων στην Ελλάδα, όμως η εικόνα που εισπράττει καθημερινά ο καταναλωτής μπροστά στο ράφι είναι πολύ πιο σύνθετη. Οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, νέες ανατιμήσεις προαναγγέλλονται σε βασικές κατηγορίες προϊόντων και η νέα ενεργειακή κρίση προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς.

Με ορατό τον φόβο η κατάσταση στην αγορά να κλιμακωθεί, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, προπαρασκευαστικές επαφές με μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με στόχο να εξασφαλιστούν σημαντικές μειώσεις και προσφορές σε προϊόντα που θα βρεθούν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Οι πρώτες κρούσεις προς την αγορά για συμμετοχή στη σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία έχουν ήδη γίνει.

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«Γιορτές για όλους» για 15 ημέρες

Η νέα πρωτοβουλία σχεδιάζεται με την ονομασία «Γιορτές για όλους» και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, προορίζεται να «τρέξει» για περίπου 15 ημέρες, το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλέγμα εκπτώσεων και μειωμένων τιμών σε προϊόντα αυξημένης ζήτησης την περίοδο των εορτών, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν ο τελικός λογαριασμός για τα νοικοκυριά.

Η κινητοποίηση δεν είναι τυχαία. Ήδη έχουν προαναγγελθεί ανατιμήσεις σε κατηγορίες όπως τα γαλακτοκομικά, ενώ στην αγορά καταγράφονται πιέσεις και σε ψωμί του τοστ και δημητριακά. Παράλληλα, υψηλότερα ενεργειακά και μεταφορικά κόστη δημιουργούν φόβους για νέες επιβαρύνσεις στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης.

Άλλα δείχνει ο πληθωρισμός, άλλα η απόδειξη στο ταμείο…

Τα στοιχεία για τον Σεπτέμβριο δείχνουν για την Ελλάδα -0,2% ετήσια μεταβολή στην ευρύτερη κατηγορία τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι τιμές επέστρεψαν στα επίπεδα που γνώριζαν οι καταναλωτές πριν από το κύμα ακρίβειας των προηγούμενων ετών. ια το νοικοκυριό, άλλωστε, το κρίσιμο μέγεθος δεν είναι μόνο αν ο ρυθμός του πληθωρισμού γίνεται μηδενικός ή αρνητικός. Είναι πόσα ευρώ χρειάζεται σήμερα για να γεμίσει το ίδιο καλάθι. Και ακριβώς εκεί θα κριθεί το στοίχημα των φετινών Χριστουγέννων, αν οι συμφωνίες που προετοιμάζονται τώρα με την αγορά θα καταφέρουν να μεταφραστούν σε πραγματικά χαμηλότερες τιμές στο ταμείο, την περίοδο που οι οικογενειακές δαπάνες κορυφώνονται.