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Στο στόχαστρο των Αρχών μπαίνουν για ακόμη μία φορά οι κάτοχοι αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας ενώ θα είναι μεγάλα τα πρόστιμα και για τους εισαγωγείς καινούριων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που παραβαίνουν το Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και καταβάλλουν λιγότερα χρήματα για τον εκτελωνισμό των οχημάτων ή προσκομίζουν πλαστά έγγραφα.

Στόχος των Αρχών είναι να εντοπίσουν τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας που δεν έχουν δηλωθεί κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα και κινούνται παράνομα στη χώρα μας καθώς δεν έχουν πληρώσει το Τέλος Ταξινόμησης αλλά ούτε και έχουν εκδώσει ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

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Όλα αυτά θα ρυθμιστούν με νομοσχέδιο που θα έρθει σύντομα στη Βουλή και θα προβλέπει ότι ο κάτοχος τέτοιου αυτοκινήτου θα πρέπει να προσέρχεται στην τελωνειακή αρχή μέσα σε 3 μήνες απ όταν μπήκε στη χώρα, ενώ για το τέλος ταξινόμησης γίνεται απαιτητό για τη νόμιμη τακτοποίηση του οχήματος.

Αυτοκίνητα από την ΕΕ

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι η κατοχή ή η κυκλοφορία ενωσιακών οχημάτων από πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα, για τα οποία δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση και θα επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του κατόχου, ως εξής:

επιβατικά αυτοκίνητα:

αα) μέχρι 1.400 κυβικά εκατοστά 2.500 ευρώ

αβ) από 1.401 μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά 3.000 ευρώ

αγ) από 1.601 μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά 5.000 ευρώ

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αδ) από 2.001 μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά 8.000 ευρώ

αε) από 3.001 κυβικά εκατοστά και πάνω 10.000 ευρώ

β) μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα:

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βα) μέχρι 500 κυβικά εκατοστά 300 ευρώ

ββ) από 501 μέχρι 750 κυβικά εκατοστά 400 ευρώ

βγ) από 751 μέχρι 1.000 κυβικά εκατοστά 700 ευρώ

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βδ) από 1.001 κυβικά εκατοστά και πάνω 1.000 ευρώ

γ) φορτηγά αυτοκίνητα:

γα) φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους ανεξαρτήτως κυλινδρισμού: 2.000 ευρώ

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γβ) ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους ανεξαρτήτως κυλινδρισμού: 1.500 ευρώ

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γγ) κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους:

i) μέχρι 1.400 κυβικά εκατοστά 1.300 ευρώ

ii) από 1.401 μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά 1.800 ευρώ

iii) από 2.001 κυβικά εκατοστά και πάνω 2.000 ευρώ

δ) βάσεις φορτηγών αυτοκινήτων:

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δα) για την υποπερ. γα) της περ. γ) 1.500 ευρώ

και

δβ) για τις υποπερ. γβ) και γγ) της περ. γ) 1.200 ευρώ

ε) αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα:

εα) μέγιστη ισχύς κινητήρα μέχρι 75KW 1.300 ευρώ

εβ) μέγιστη ισχύς κινητήρα από 76 KW μέχρι 150 KW 2.000 ευρώ

εγ) μέγιστη ισχύς κινητήρα από 151 KW μέχρι 225KW 3.000 ευρώ

εδ) μέγιστη ισχύς κινητήρα από 226 KW και πάνω 4.000 ευρώ.

Σε περιπτώσεις μη υποβολής της δήλωσης το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για κάθε όχημα ενώ για τη μη τήρηση των όρων που αφορούν στη Δήλωση Άφιξης Οχήματος, το πρόστιμο εόιναι επιπλέον 300 ευρώ για κάθε όχημα.

Για την κυκλοφορία του οχήματος πέραν της προθεσμίας παραμονής του το πρόστιμο φτάνει τα 1.500 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο ένα πέμπτο (1/5), αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι δικαιούχος οριστικής απαλλαγής.

Επιβατικά αυτοκίνητα:

i) μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 10 ευρώ

ii) από 901 μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά 12 ευρώ

iii) από 1.201 μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά 15 ευρώ

iv) από 1.601 μέχρι 1.800 κυβικά εκατοστά 20 ευρώ

ν) από 1.801 μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά 25 ευρώ

vi) από 2.001 μέχρι 2.500 κυβικά εκατοστά 30 ευρώ

vii) από 2.501 μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά 40 ευρώ

viii) από 3.001 μέχρι 4.000 κυβικά εκατοστά 45 ευρώ

ix) από 4.001 κυβικά εκατοστά και πάνω 50 ευρώ.

δβ) φορτηγά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κυλινδρισμού 20 ευρώ

δγ) μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυλινδρισμού 10 ευρώ.

δδ) Για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα:

i) μέγιστη ισχύς κινητήρα μέχρι 75KW 6 ευρώ

ii) μέγιστη ισχύς κινητήρα από 76 KW μέχρι 150 KW 8 ευρώ

iii) μέγιστη ισχύς κινητήρα από 151 KW μέχρι 225 KW 10 ευρώ

iv) μέγιστη ισχύς κινητήρα από 226 KW και πάνω 20 ευρώ.

Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται κατά 50%, όταν πρόκειται για οχήματα που κυκλοφορούν κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 150.

ε) Για την εκπρόθεσμη επαναποστολή ή εξαγωγή ή εγκατάλειψη ή καταστροφή ή ακινητοποίηση του οχήματος, επιβάλλεται, κατά περίπτωση, πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης, όπως αυτό ορίζεται στην περ. δ).

στ) Όταν το όχημα, το οποίο κυκλοφορεί στη χώρα, οδηγείται από τρίτο μη δικαιούχο πρόσωπο, επιβάλλεται πρόστιμο επτακοσίων (700) ευρώ, εφόσον το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα, κατά τον χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση. Η οδήγηση του παραπάνω οχήματος από τρίτο μη δικαιούχο πρόσωπο συνιστά έξοδο του οχήματος από το καθεστώς της παρ. 2 του άρθρου 150, αν κατά τον χρόνο που διαπιστώνεται η παράβαση το δικαιούχο πρόσωπο δεν βρίσκεται στη χώρα.

Οχήματα τρίτων χωρών

Οι διατάξεις του Μέρους Ε΄, περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας που ισχύουν για τον εισαγωγικό δασμό και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των οχημάτων, εφαρμόζονται και για το τέλος ταξινόμησης.

Η κατοχή ή κυκλοφορία οχήματος που έχει τεθεί σε ανάλωση, χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης, και χωρίς ο υπόχρεος να προσέλθει στην τελωνειακή αρχή για τη νόμιμη τακτοποίηση του οχήματος, καθώς και η κατοχή ή κυκλοφορία οχημάτων τρίτων χωρών από πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα, για τα οποία δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του τελωνειακού καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής, συνιστά λαθρεμπορία.