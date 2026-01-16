Σε τραπεζικούς λογαριασμούς που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ μεταφέρθηκαν τα 500 εκατ, δολάρια από την πρώτη πώληση του πετρελαίου της Βενεζουέλας, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ουάσινγκτον που επικαλείται το Reuters.

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς τους λογαριασμούς βρίσκεται στο Κατάρ, το οποίο θεωρείται ουδέτερη τοποθεσία «όπου τα κεφάλαια μπορούν να μετακινηθούν με την έγκριση των ΗΠΑ και χωρίς τον κίνδυνο κατάσχεσής τους».

Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι έχουν ανοίξει μια νέα πηγή τεράστιων εσόδων, εκμεταλλευόμενη την πώληση πετρελαίου που δεν της ανήκει(!), σε τιμές κατά 30% υψηλότερες από όσο το πουλούσε το Καράκας περίπου πριν από 3 εβδομάδες.

Όπως αποκαλύπτει το CNN, έχει ξεκινήσει ένας τεράστιος «πόλεμος» μεταξύ των traders εμπορευμάτων για το ποιός θα εξασφαλίσει συμφωνίες με την Ουάσιγκτον για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Εταιρείες όπως οι Chevron, Vitol και Trafigura επιδιώκουν να επεκτείνουν τους στόλους τους προκειμένου να είναι σε θέση να χειριστούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος αυτών των 30-50 εκατομμυρίων βαρελιών.

«Επ αόριστον» η εκμετάλλευση από τις ΗΠΑ

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, «η Ουάσινγκτον ολοκλήρωσε την πρώτη πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ αναμένονται περισσότερες πωλήσεις τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες που θα συνεχιστούν επ’ αόριστον».

«Παίρνουμε περίπου 30% υψηλότερη τιμή όταν πουλάμε το ίδιο βαρέλι πετρελαίου από ό,τι πούλησαν το ίδιο βαρέλι πετρελαίου πριν από τρεις εβδομάδες», δήλωσε ο Ράιτ σε εκδήλωση της Αμερικανικής Ένωσης Ενέργειας.

Πρόκεται για 30-50 εκατ βαρέλια πετρελαίου το οποίο μέχρι και σήμερα υπόκεινται σε Αμερικανικές κυρώσεις, γεγονός που δίνει την δυνατότητα μόνο στις ΗΠΑ να κερδίζουν από το πετρέλαιο της χώρας αφήνοντας τις δηλώσεις Τραμπ ότι τα κεφάλαια θα ωφελήσουν και τη Βενεζουέλα, στα χαρτιά.

Η Βενεζουέλα κατέχει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, που υπολογίζονται σε περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, ωστόσο οι υποεπενδύσεις των τελευταίων 20 χρόνων και οι σκληρές Αμερικανικές κυρώσεις έχουν οδηγήσει τη βιομηχανία πετρελαίου σε σοβαρή μείωση της παραγωγής στα 800.000 βαρέλια την ημέρα από 3,5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα τη δεκαετία του 1990.

Το κενό αυτό θα εκμεταλευτούν οι Αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες που θα επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση του ενεργειακού τομέα της Βενεζουέλας.

Οι Αμερικανικοί κολοσσοί που διεκδικούν μερίδιο

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Enverus προέβλεψε ότι η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας θα μπορούσε να φτάσει το 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως έως το 2035 – αύξηση 50% σε σχέση με τους τρέχοντες ρυθμούς παραγωγής- τα οποία θα μπορούσαν να φτάσουν και τα 3 εκατ. την ημέρα εάν αναλάβουν Αμερικανικές εταιρείες.

Σύμφωνα με το CNBC, οι CEO της πετρελαϊκής βιομηχανίας από τις Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Valero και Maratho θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ για να συζητήσουν τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, φέρεται να δήλωσε στον Τραμπ σε πρόσφατη επαφή τους, ότι «η αγορά της Βενεζουέλας είναι «μη επενδυτική» στην τρέχουσα κατάστασή της» την ώρα που η εταιρεία του επιδειώκει να παίξει σημαντικό ρόλο.

Να σημειωθεί, ότι η Βενεζουέλα είχε κατασχέσει τα περιουσιακά στοιχεία της Exxon και της Conoco το 2007 και το Καράκας οφείλει στις εταιρείες δισεκατομμύρια δολάρια σε εκκρεμείς απαιτήσεις από διαιτητικές υποθέσεις.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου αντιμετωπίζουν μια υπερπροσφορά που έχει διατηρήσει τις τιμές κοντά στα 60 δολάρια το βαρέλι.

Συγκεκριμένα, σήμερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 0,14% στα 63,85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 0,2% στα 59,31 δολάρια. Αυτό έρχεται μετά από μια απότομη πτώση χθες Πέμπτη, καθώς οι traders φαίνεται να ανησυχούν για τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

