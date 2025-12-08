Δύο δεκαετίες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ένα από τα πιο εμβληματικά – και για χρόνια αναξιοποίητα – ακίνητα της μεταολυμπιακής περιόδου επιστρέφει στο προσκήνιο. Το Υπερταμείο/Growthfund προκηρύσσει νέο διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου, ενός χώρου που συνδυάζει αθλητική κληρονομιά, ιστορική βαρύτητα και ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την Ανατολική Αττική.

Η διαδικασία προβλέπει τη σύσταση και μεταβίβαση δικαιώματος επιφανείας για 99 χρόνια, δίνοντας σε επενδυτές τον απαιτούμενο χρονικό ορίζοντα για ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχέδιο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορές έως τις 27 Μαρτίου 2026, σε μια διαγωνιστική διαδικασία που θα διεξαχθεί σε μία φάση.

Advertisement

Advertisement

Το ακίνητο – έκτασης άνω του 1 εκατ. τ.μ. – λειτούργησε αρχικά ως κεντρικός ολυμπιακός πυλώνας για τα αγωνίσματα της ιππασίας. Περιλαμβάνει στάβλους, αρένες, διοικητικά κτίρια και κτηνιατρική κλινική, ενώ βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μυρρινούντας και δίπλα στον Ιππόδρομο. Είναι η χαρακτηριστική περίπτωση ενός ακινήτου που «κουβαλά» ιστορία, αλλά περιμένει το μεγάλο σχέδιο που θα το επαναφέρει στη ζωή.

Η νομοθεσία της μεταολυμπιακής περιόδου (ν. 3342/2005) επιτρέπει – και ενθαρρύνει – ένα ευρύ φάσμα νέων χρήσεων. Από γήπεδο γκολφ και ιππικό μουσείο, μέχρι σχολές ιππασίας, καταστήματα ειδών, χώρους εκθέσεων και δημοπρασιών, εγκαταστάσεις εστίασης, ακόμη και ξενοδοχείο ή ελικοδρόμιο. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία πάρκου για τρίαθλο και ψυχαγωγική ιππασία, καθώς και οργανωμένων χώρων στάθμευσης.

Βάσει του νόμου 3342/2005 περί μεταολυμπιακής αξιοποίησης, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης μίας σειράς πρόσθετων χρήσεων που μπορούν να ενισχύσουν το τουριστικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό αποτύπωμα της περιοχής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δημιουργία:

γηπέδου γκολφ,

ιππικού μουσείου,

σχολών ιππασίας και αναβατών,

χώρων εκθέσεων, δημοπρασιών και καταστημάτων ειδών ιππασίας,

εγκαταστάσεων εστίασης,

ξενοδοχείου,

ελικοδρομίου,

πάρκου για τρίαθλο και ψυχαγωγική ιππασία,

καθώς και οργανωμένων χώρων στάθμευσης.

Η προκήρυξη δεν σημαίνει απλώς την εκκίνηση μιας επενδυτικής διαδικασίας. Για πολλούς, σηματοδοτεί την ευκαιρία να αποδειχθεί ότι τα ολυμπιακά έργα μπορούν πράγματι να βρουν δεύτερη ζωή. Το αν αυτό θα κατακτηθεί, θα το δείξει ο διαγωνισμός – και οι επενδυτές που θα επιλέξουν να δουν στο Μαρκόπουλο όχι ένα αναξιοποίητο ακίνητο, αλλά ένα αναπτυξιακό κεφάλαιο με προοπτική δεκαετιών.