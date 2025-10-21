Μοναδικό αριθμό μητρώου θα λάβουν οι ιδιοκτήτες ανελκυστήρων που θα δηλώσουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική απογραφή, η οποία είναι δωρεάν και υποχρεωτική. Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου 2025. Έως σήμερα, έχουν απογραφεί μόλις περίπου 80.000 ανελκυστήρες – δηλαδή περίπου το 10% των εκτιμώμενων 900.000 εγκαταστάσεων της χώρας.

Η καταχώριση στην πλατφόρμα απαιτεί στοιχεία όπως έτος εγκατάστασης, αριθμό στάσεων, κατάσταση λειτουργίας και ΚΑΕΚ του ακινήτου. Όσα στοιχεία είναι άγνωστα μπορούν να δηλωθούν ως «προσωρινά μη διαθέσιμα», ενώ διπλοεγγραφές θα διασταυρώνονται μέσω ΚΑΕΚ.

Σε περίπτωση αμέλειας, προβλέπονται πρόστιμα ύψους έως 1.000 ευρώ για κατοικίες, 2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις και 5.000 ευρώ για δημόσια κτήρια ή εμπορικά κέντρα — ενώ η μη δήλωση μπορεί να οδηγήσει και σε σφράγιση λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία χαρακτηρίζεται «απλή, χωρίς κόστος και γραφειοκρατικές διατυπώσεις», η μικρή συμμετοχή έως τώρα δείχνει ότι η ενημέρωση ή η χρησιμότητα του μέτρου δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητές. Όπως επισημαίνεται από τεχνικούς, είναι απολύτως κρίσιμο για την κοινωνία και τις οικογένειες που εξαρτώνται από ασφαλείς εγκαταστάσεις, να κινηθούν άμεσα οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών να καταγράψουν το ασανσέρ και ενδεχομένως επί τη ευκαιρία να το συντηρήσουν ή το επισκευάσουν.