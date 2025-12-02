Υπάρχουν Χριστούγεννα που τα θυμάσαι από τα δώρα που άνοιξες και υπάρχουν και εκείνα που τα θυμάσαι από ένα κοπλιμέντο, ή μια φράση αγάπης από αυτούς που λατρεύεις. Από εκείνο το «σ’ αγαπώ» που ειπώθηκε για πρώτη φορά, από ένα «ευχαριστώ για όλα» που άργησε χρόνια, από ένα «είμαι εδώ για σένα» που ήρθε τη στιγμή που το είχες περισσότερο ανάγκη.

Κάθε Δεκέμβρη φτιάχνουμε λίστες, γεμίζουμε σακούλες και κουτιά, ψάχνοντας “κάτι μικρό” για όσους μας στάθηκαν: τη μαμά που δεν έλειψε ποτέ, τον φίλο που μας μάζεψε από το πάτωμα στις 2 τα ξημερώματα, την αδερφή που μας λέει πάντα την αλήθεια όταν όλοι οι άλλοι μας χαϊδεύουν τα αυτιά, τον άνθρωπο που νιώθουμε σαν σπίτι μας. Κι αν είμαστε λίγο γενναίοι, ψάχνουμε και ένα δώρο για εμάς, για όλες τις φορές που σταθήκαμε όρθιοι χωρίς χειροκρότημα.

Και κάπου ανάμεσα σε τιμές, προσφορές και last minute αγορές, συνειδητοποιούμε κάτι απλό:

δεν μας φτάνει πια να χαρίζουμε μόνο πράγματα, γιατί θέλουμε να χαρίζουμε δώρα με νόημα και συναίσθημα. Να δίνουμε δώρα που να λένε «σε σκέφτομαι», «σε αγαπώ», «είσαι ο άνθρωπός μου» πριν καν ο παραλήπτης ανοίξει το κουτί. Και κάπου εδώ ξεκινά η ιστορία του Rene The Love Brand, μέσα από τη συγγραφέα Ρενέ Στυλιαρά.

Rene The Love Brand: όταν οι λέξεις γίνονται «δώρο» σε αυτούς που αγαπάμε

Η ιστορία της Ρενέ ξεκινάει πολλά χρόνια πριν από τα μεταλλικά κουτιά και τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Ξεκινάει με μια έφηβη που έγραφε στίχους για όλα όσα δεν λέγονται εύκολα, για την αγάπη που δεν μπορεί να εκφραστεί, τη συγγνώμη που δεν βγαίνει, το «μου λείπεις» που σβήνεις από το chat την τελευταία στιγμή.

Η Ρενέ Στυλιαρά άρχισε να μοιράζεται αυτούς τους στίχους χειρόγραφα, πρώτα στο Instagram και μετά παντού. Μικρές φράσεις αγάπης, χωρισμού, δύναμης και τρυφερότητας, από εκείνες που διαβάζεις και νιώθεις πως κάποιος σε είδε λίγο πιο βαθιά. Κάπως έτσι, μέσα από stories, reposts και screenshots, γεννήθηκε μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων που ταυτίζονταν με μια πρόταση.

Με τον καιρό, οι λέξεις έγιναν βιβλία, παρουσιάσεις, αφιερώσεις, υπογραφές, ακόμα και τατουάζ με τους στίχους της. Κάποιοι ξαναβρήκαν ο ένας τον άλλο χάρη σε μια φράση της και άλλοι βρήκαν το άλλο τους μισό. Κάποιοι ένιωσαν λίγο καλύτερα ψυχικά διαβάζοντας μια σελίδα τη σωστή στιγμή. Κάπου εκεί γεννήθηκε και η πιο τρυφερή ιδέα: ότι η αγάπη δεν χρειάζεται να μένει μόνο στο χαρτί.

Μπορεί να χωρέσει σε μια σοκολάτα, σε ένα μεταλλικό κουτί, σε ένα μικρό μπρελόκ καρδιά. Έτσι δημιουργήθηκε το Rene The Love Brand, το μοναδικό Love Brand στον κόσμο, με πάνω από 200 προϊόντα που έχουν στον πυρήνα τους ένα πράγμα: να σε βοηθήσουν να πεις όσα νιώθεις, όταν οι λέξεις δεν βγαίνουν εύκολα.

Ανακάλυψε όλα τα δώρα εδώ!

4 χριστουγεννιάτικα δώρα, 4 μικρές εξομολογήσεις

Γι’ αυτό, αυτά τα Χριστούγεννα, η Ρενέ “έντυσε” την πιο τρυφερή πλευρά της σε τέσσερα χριστουγεννιάτικα δώρα για κάθε άνθρωπο που κουβαλάει μια διαφορετική ιστορία μαζί σου: για εκείνον που είναι πάντα εκεί, για τη γυναίκα που σε εμπνέει, για τον φίλο που δεν έφυγε ποτέ, για εκείνους που έγιναν οικογένεια και (γιατί όχι;) και για σένα τον ίδιο, χωρίς να χρειαστεί να βρεις τις τέλειες λέξεις, γιατί τις έχει βρει ήδη η Ρενέ για σένα.

1.LOVE WORDS — Για εκείνον που είναι πάντα εκεί

Για τον άνθρωπο που είναι πάντα εκεί: αυτός που θα σου στείλει «έφτασες;», που θα σε ρωτήσει αν κοιμήθηκες καθόλου, που θα σου πει «στείλε μου αν χρειαστείς κάτι». Μπορεί να είναι ο κολλητός σου, ο αδερφός σου, ο άνθρωπος που μοιράζεσαι το ίδιο σπίτι ή εκείνος που απλώς σε κάνει να νιώθεις λίγο πιο ήρεμος μέσα στη μέρα.

Η σειρά LOVE WORDS περιλαμβάνει τέσσερις τίτλους όπου ο κάθε ένας περιέχει σε ένα μεταλλικό κουτί έξι σοκολατάκια και έξι μηνύματα αγάπης. Έξι μικρές φράσεις που μπορείς να χαρίσεις σε αυτόν που είναι «κάθε μέρα» δίπλα σου, για να του πεις «σε σκέφτομαι», «να προσέχεις», «είσαι σημαντικός για μένα» χωρίς να χρειαστεί να πεις πολλά.

Αυτό είναι το κατάλληλο δώρο για εκείνον που είναι πάντα εκεί!

2.LOVE HER — Για τη γυναίκα που σε εμπνέει

Υπάρχουν γυναίκες που κουβαλούν πάνω τους ολόκληρες ιστορίες. Ξυπνάνε νωρίς, τρέχουν, φροντίζουν, δουλεύουν, στηρίζουν, αγαπούν. Μπορεί να είναι η μαμά σου, η αδερφή σου, η φίλη που σε σήκωσε όταν δεν μπορούσες, η συνάδελφος που σε πίστεψε λίγο πριν τα παρατήσεις, η σύντροφός σου που είναι εκεί στα εύκολα και στα δύσκολα.

Το LOVE HER είναι ένα μεταλλικό κουτί με σοκολατάκια πραλίνας. Ένα δώρο που δεν της λέει μόνο «είσαι όμορφη», αλλά «είσαι μοναδική», «σε θαυμάζω γι’ αυτό που είσαι», «βλέπω πόσα κάνεις κάθε μέρα». Στην εσωτερική πλευρά του κουτιού υπάρχει ένας καθρέφτης, ο οποίος δεν είναι εκεί για να κοιτάζει απλώς το πρόσωπό της, αλλά για να θυμάται πόσα αξίζει και τα σοκολατάκια είναι η πιο γλυκιά αφορμή να της το πεις.Το κουτί αυτό μπορείς να το κρατήσεις και ως δεύτερη χρήση ως κοσμηματοθήκη.

Το ιδανικό δώρο για εκείνη που σε εμπνέει.

3.LOVE TWIST — Για όταν θέλεις να κάνεις την έκπληξη… έκπληξη

Υπάρχουν φορές που δεν σου φτάνει απλώς «ένα ωραίο δώρο», αλλά θέλεις κάτι παραπάνω. Θέλεις να δεις τα μάτια του άλλου να ανοίγουν λίγο πιο πολύ, να νιώσει πως σκέφτηκες κάτι ξεχωριστό μόνο για εκείνη.

Το LOVE TWIST είναι φτιαγμένο ακριβώς γι’ αυτό: ένα κουτί που στρέφεται και κρύβει μέσα του δύο δώρα σε ένα. Πρώτα, ένα σοκολατάκι για τη γλύκα της στιγμής. Και μετά, η πραγματική έκπληξη: ένα επιχρυσωμένο κολιέ, ένα κόσμημα που μπορεί να φοριέται κάθε μέρα σαν μικρή υπόσχεση, σαν σιωπηλό «σε σκέφτομαι περισσότερο απ’ όσο νομίζεις».

Είναι το ιδανικό δώρο αν θέλεις να κάνεις την έκπληξη της έκπληξης:

να χαρίσεις κάτι που δεν είναι μόνο όμορφο, αλλά και απρόσμενο. Κάτι που χωράει μέσα του ένα «μαζί σου νιώθω σπίτι», ένα «ευχαριστώ που μένεις», ένα «είσαι το πιο όμορφο κομμάτι της χρονιάς μου». Μπορεί να είναι για τη σύντροφό σου ή για εκείνη τη soulmate φίλη που θέλεις να συγκινήσεις με έναν τρόπο που δεν θα ξεχάσει – γιατί από όλα τα δώρα που θα ανοίξει φέτος, αυτό θα είναι εκείνο που θα θυμάται.

χάρισέ το σε εκείνον που σημαίνει πολλά!

4.LOVE REASONS — Για εκείνον που έχεις (τουλάχιστον) 20 λόγους να αγαπάς

Υπάρχουν άνθρωποι που αν κάτσεις να το σκεφτείς, έχεις δεκάδες λόγους για να τους αγαπάς. Είναι εκείνοι που σε φροντίζουν όταν δεν φροντίζεις εσύ τον εαυτό σου, που σε ακούνε χωρίς να σε κρίνουν, που χαίρονται με τις χαρές σου σαν να ήταν δικές τους και σε κρατούν όρθιο στις πιο δύσκολες μέρες σου. Μπορεί να είναι ο άνθρωπός σου, ο κολλητός σου, η μαμά σου, η αδερφή σου, κάποιος που είναι σταθερά «πάντα εδώ» με τον τρόπο του.

Το LOVE REASONS είναι ένα κουτί με είκοσι σοκολατάκια, είκοσι μικρές αφορμές να του θυμίσεις πόσο πολύ τον αγαπάς. Κάθε μικρό τετράγωνο κρύβει μια φράση, έναν λόγο, μια τρυφερή υπενθύμιση: «με αποδέχεσαι όπως ακριβώς είμαι», «το σώμα σου κουμπώνει στο δικό μου», «Μ΄αγκαλιάζεις και νιώθω τη καρδιά σου». Μαζί, ένα μπρελόκ-καρδιά που μένει πολύ μετά την τελευταία μπουκιά, σαν ένα μικρό κομμάτι από σένα που θα κουβαλά πάντα μαζί του.

Μπορείς να του πεις να ανοίγει ένα σοκολατάκι κάθε μέρα, σαν μικρό τελετουργικό μεταξύ σας. Κάθε μήνυμα κι ένας λόγος που ξαναθυμίζει γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είναι απλώς «κάποιος στη ζωή σου», αλλά ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους σου, από αυτούς που έχεις (τουλάχιστον) 20 λόγους για να αγαπάς, για πάντα και λίγο ακόμα.

Κάνε το δικό σου εδώ!

Αυτά τα Χριστούγεννα, πριν προσθέσεις άλλο ένα τικ στη λίστα σου, σκέψου ποιον θέλεις πραγματικά να αγγίξεις. Διάλεξε το δώρο που λέει την ιστορία σας, άσε τις λέξεις της Ρενέ να κάνουν τη δύσκολη δουλειά για σένα και χάρισε κάτι που αξίζει!

