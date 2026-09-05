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Οι φλόγες κατέστρεψαν το αρχείο της οινοποιίας, το οποίο περιλάμβανε χειρόγραφα, φωτογραφίες και σημαντικά έγγραφα της 165χρονης πορείας της.

Η πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά, διασώζοντας τις ιστορικές κάβες και τα παλαιά βαρέλια Μαυροδάφνης από την καταστροφή.

Η εκδήλωση Ανοιχτός Τρύγος, που είχε προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα, ματαιώθηκε λόγω των δυσμενών εξελίξεων στις εγκαταστάσεις.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά επί του παρόντος τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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Βαριά πληγή άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss στην Πάτρα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο πέτρινο κτίριο της κάβας «Δανιηλίδος».

Οι φλόγες κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της ιστορικής εγκατάστασης, με τη σημαντικότερη απώλεια να αφορά το ιστορικό αρχείο της οινοποιίας, που αποτύπωνε την πορεία της Achaia Clauss κατά τη διάρκεια 165 ετών.

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Στάχτη το ιστορικό αρχείο της οινοποιίας

Το αρχείο περιλάμβανε εμπορική αλληλογραφία, χειρόγραφα, λογιστικά βιβλία, παλιές ετικέτες, φωτογραφίες και διαφημιστικό υλικό, αποτελώντας σημαντική πηγή για την ιστορία όχι μόνο της οινοποιίας αλλά και της Πάτρας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Achaia Clauss, Νίκος Καραπάνος, έκανε λόγο για μεγάλη απώλεια, σημειώνοντας ότι καταστράφηκε το ιστορικό αρχείο, ενώ στις απώλειες περιλαμβάνεται και ένα ρολόι του 19ου αιώνα. Όπως ανέφερε, η μεγαλύτερη καταστροφή εντοπίζεται σε συλλεκτικά και αρχειακά αντικείμενα.

Σώθηκαν οι ιστορικές κάβες

Μέσα στη μεγάλη καταστροφή, ωστόσο, διασώθηκε ένα από τα πολυτιμότερα κομμάτια της οινοποιητικής κληρονομιάς της Achaia Clauss. Οι πίσω κάβες δεν επηρεάστηκαν από τη φωτιά και μαζί τους παρέμειναν ασφαλή τα ιστορικά κρασιά.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και βαρέλια από την πρώτη Μαυροδάφνη του 1873 στο Αυτοκρατορικό Κελάρι, ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της ιστορίας του ελληνικού κρασιού.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διώροφο πέτρινο κτίριο, με την παραδοσιακή κατασκευή και τις ξύλινες επιφάνειες να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 27 πυροσβέστες, ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο.

Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στα υπόλοιπα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος ούτε στη γειτονική δασική έκταση. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

Ακυρώθηκε ο «Ανοιχτός Τρύγος»

Η καταστροφή σημειώθηκε την ημέρα που ήταν προγραμματισμένος ο καθιερωμένος «Ανοιχτός Τρύγος 2026». Η εκδήλωση ματαιώθηκε, με τη φωτιά να επισκιάζει μια ημέρα που θα ήταν αφιερωμένη στην παράδοση και την ιστορία του ιστορικού οινοποιείου.

Η πρώτη αποτίμηση αφήνει πίσω της μια εικόνα με δύο όψεις: οι πολύτιμες ιστορικές κάβες και τα κρασιά διασώθηκαν, όμως ένα ανεκτίμητο κομμάτι της γραπτής μνήμης της Achaia Clauss χάθηκε μέσα στις φλόγες.