Σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, όπου χθες το βράδυ σημειώθηκε ένα βίαιο οικογενειακό επεισόδιο με τραγική κατάληξη: ένας 67χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από αιματηρό καβγά με τον 63χρονο αδελφό του, μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με έρευνες των Αρχών και μαρτυρίες κατοίκων, οι δύο άνδρες — που συγκατοικούσαν πρόσφατα στο πατρικό τους σπίτι — είχαν έντονη λογομαχία για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο καβγάς κλιμακώθηκε και ο 63χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας θανάσιμα τον αδελφό του στην καρωτίδα και την κοιλιακή χώρα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο, αλλά ο 67χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του. Οι αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο χώρο συνέλαβαν επί τόπου τον 63χρονο, ο οποίος τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για αυτοπροαίρετη ανθρωποκτονία.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο φερόμενος δράστης βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, στοιχείο που οι αστυνομικοί εξετάζουν περαιτέρω. Επιπλέον, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι τα δύο αδέλφια είχαν προηγούμενες διαφωνίες στο παρελθόν, αν και δεν είχε αναφερθεί κάτι τόσο βίαιο πριν.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά αναστάτωση στη Μάρθα και στους γύρω οικισμούς. Κάτοικοι εκφράζουν θλίψη για το φονικό, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, προσπαθώντας να εξακριβώσουν πλήρως τα αίτια του καβγά και τις συνθήκες που οδήγησαν στη δολοφονία.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις ελληνικές διωκτικές Αρχές να αναμένουν να ολοκληρώσουν τις έρευνες πριν απαγγελθούν επισήμως οι τελικές κατηγορίες και πριν ο φερόμενος δράστης οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.