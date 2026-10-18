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Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναπόλησε τα φοιτητικά του χρόνια κατά τη συνάντησή του με φοιτητές της ΔΑΠ στα Ιωάννινα. Ο υπουργός Υγείας δεν έκρυψε τη χαρά του, δηλώνοντας πως η συνάντηση του θύμισε τα δικά του νεανικά χρόνια. Μάλιστα, μοιράστηκε τη στιγμή με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεριμένα, γράφει στην ανάρτησή του: «Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών. Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της @ONNED πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Kyriakos Mitsotakis».



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