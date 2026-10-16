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Παράλληλα, δήλωσε πως θεωρεί δεδομένη την παραμονή του Κώστα Καραμανλή στη Νέα Δημοκρατία, απορρίπτοντας κάθε σενάριο αμφισβήτησης της κομματικής του ένταξης.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ.

Γεωργιάδης άσκησε έντονη κριτική για τις πρόσφατες πολιτικές του κινήσεις, κάνοντας λόγο για μια σειρά λαθών και καταστροφική παρουσία.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι συγκεντρώσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αποτελούν προεκλογική δραστηριότητα και όχι εσωκομματική αμφισβήτηση.

Τέλος, τάχθηκε υπέρ των δηλώσεων του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρό έλεγχο και τάξη.

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Στους δύο πρώην πρωθυπουργούς και πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει εκφραστεί ποτέ με αρνητικό τρόπο για τον πρώην πρωθυπουργό. Ωστόσο, χαρακτήρισε «κωμικό το να μιλάμε συνέχεια για κάτι που δεν υπάρχει». Όπως τόνισε, η συζήτηση γύρω από ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα έχει νόημα μόνο εφόσον και όταν αυτό δημιουργηθεί.

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Στη συνέχεια, σχολιάζοντας όσα έχουν γίνει γνωστά το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη στάση του Κώστα Καραμανλή και τις πληροφορίες ότι δεν θα στήριζε ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Υγείας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό η ιδέα ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα είναι στη ΝΔ».

«Συναστρία λαθών» για τον Αλέξη Τσίπρα

Ο υπουργός Υγείας κλήθηκε, επίσης, να εκτιμήσει ποιος θα μπορούσε να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ, από τη μία πλευρά, και του Αλέξη Τσίπρα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, από την άλλη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι και στο παρελθόν είχε επισημάνει πως ο πρώην πρωθυπουργός διαθέτει πλεονέκτημα έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί».

Σχολιάζοντας την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η εμφάνισή του «πήγε καταστροφικά». Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και απέναντι στη φράση «ή εμείς ή κανείς», την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο πρώην πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη το προηγούμενο διάστημα.

Συνοψίζοντας την κριτική του, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «τον τελευταίο μήνα ο Τσίπρας είναι σε μια συναστρία λαθών». Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε «φάουλ» το άρθρο του Θανάση Καρτερού που στρεφόταν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σχετικά με τις συγκεντρώσεις και τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν το τελευταίο διάστημα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές και, ως εκ τούτου, θεωρεί φυσιολογικό οι συνάδελφοί του να πραγματοποιούν τέτοιες εκδηλώσεις.

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«Δεν κάνουμε συγκεντρώσεις γιατί είμαστε δελφίνοι, είμαστε υποψήφιοι βουλευτές», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τη διοργάνωση των συγκεντρώσεων στην εκλογική ιδιότητα των βουλευτών και όχι σε προσπάθεια ανάδειξης εσωκομματικών διεκδικητών.

Η θέση του για το μεταναστευτικό

Ολοκληρώνοντας τις τοποθετήσεις του, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις δηλώσεις που έκανε το πρωί της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, με ιδιαίτερη αναφορά στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τις δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη «στη σωστή κατεύθυνση», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει καλύτερη οργάνωση και έλεγχος.

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«Ασφαλώς πρέπει να μπει μια τάξη, εννοείται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος έχει φύγει από την αφέλεια των τελευταίων ετών». Παράλληλα, επισήμανε ότι το μεταναστευτικό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης.