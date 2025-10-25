Επίλεκτοι της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, στην πολυεθνική άσκηση AEGEAN SEAL 25-Ι, που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ευβοϊκού και Σαρωνικού κόλπου από τις 12 ως τις 23 Οκτωβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΕΝ, η εν λόγω άσκηση οργανώνεται κάθε χρόνο από το Πολεμικό Ναυτικό και έχει ως κύριο αντικείμενο τις Ναυτικές Ειδικές Επιχειρήσεις και συγκεκριμένα τις προαποβατικές επιχειρήσεις Ναρκοθηρίας Πολύ Ρηχών Υδάτων και Εξουδετέρωσης Ναρκών – Αυτόσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών.

Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στην άσκηση με το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης «ΠΓΥ ΑΤΛΑΣ Ι», με ελικόπτερο (τύπου S70B, Aegean Hawk), καθώς και με μέσα και προσωπικό από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών. Στην άσκηση συμμετείχαν Ομάδες Εξουδετέρωσης Ναρκών, δύτες, αυτόνομα οχήματα εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών, νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης, από το Βέλγιο, την Εσθονία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Λετονία και την Πολωνία.

Κατά την άσκηση πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά εκπαιδευτικά αντικείμενα με έμφαση στον εντοπισμό και εξουδετέρωση ναρκών, στις διαδικασίες αντιναρκικών επιχειρήσεων σε πολύ ρηχά αντικείμενα ύδατα σε περιβάλλον πολλαπλής/ασύμμετρης απειλής, καθώς και σε τεχνικές εξουδετέρωσης τυποποιημένων ή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε ξηρά και θάλασσα.