Η «αξέχαστη εμπειρία» βγήκε μάλλον…ξινή σε έναν από τους τουρίστες που θέλησαν να θαυμάσουν το θέαμα της προσγείωσης των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, στα τέλη Ιουλίου.

Σε βίντεο που ανέβασε στο Facebook η βρετανική Daily Mail στις 30 Ιουλίου, ένα επιβατικό αεροσκάφος πετάει σε πολύ χαμηλό ύψος και προσγειώνεται πάνω από τα κεφάλια μικρού πλήθους «περίεργων», oi οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε μία μικρή παραλία, ακριβώς έξω από το συρματόπλευγμα της περίφραξης στον διάδρομο προσγείωσης.

Ο θόρυβος είναι εκκωφαντικός, ενώ οι τουρμπίνες του αεροπλάνου ξεσηκώνουν μία μικρή θύελλα, όπως συμβαίνει και σε άλλα βίντεο που έχουμε δει στο παρελθόν. Αυτή τη φορά, όμως, θα μείνει αξέχαστη στον τουρίστα, που βλέπουμε αμέσως μετά να τρέχει μέσα στη θάλασσα κυνηγώντας – κυριολεκτικά – μία μεγάλη μαύρη βαλίτσα, που «έβγαλε φτερά», λόγω της ισχύος του ρεύματος από τις τουρμπίνες του αεροπλάνου.

Μαζί φαίνονται να πλέουν και ορισμένα μικρότερα αντικείμενα, ενώ ορισμένοι σκύβουν για να καλυφθούν όπως – όπως, από την σκόνη και το καυσαέριο. Άραγε θα το ξαναδοκιμάσουν;