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Η ασθενής θα συνεχίσει την ιατρική παρακολούθηση εκτός νοσοκομείου, ενώ οι αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα φύλαξης της οικίας της ενόψει της επιστροφής της.

Οι δύο κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση, που οδήγησε στον θάνατο της μητέρας της, έχουν προφυλακιστεί αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες για πέντε κακουργήματα.

Οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως πρόκειται για σκευωρία, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με την απολογία ενός ακόμη συγκατηγορούμενου.

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Εξιτήριο αναμένεται να λάβει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη με σοβαρά εγκαύματα από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειάς της με θύμα τη μητέρα της, Βάγια.

Μετά από νοσηλεία περίπου δύο εβδομάδων η κατάστασή της υγείας κρίνεται ικανοποιητική και αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Στο διάστημα της παραμονής της στο νοσοκομείο είχε βγει προσωρινά από το νοσοκομείο με δική της ευθύνη, για να παραστεί στη κηδεία της μητέρα της, η οποία έχασε τη ζωή της μετά τη φονική εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην κατοικία τους.

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H βουλευτής της ΝΔ θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από γιατρούς και να μεταβαίνει τακτικά για τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα θα κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους, βγαίνοντας από το νοσοκομείο απαντώντας στα ερωτήματα σχετικά με την πορεία της υγείας της αλλά και τις εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Star, εξακολουθεί να υπάρχει αστυνομική παρουσία έξω από την κατοικία της, καθώς οι αρχές έχουν αναλάβει τη φύλαξη του σημείου από την πρώτη στιγμή μετά την επίθεση.

Με την σημερινή επιστροφή της στο σπίτι, αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα μέτρα προστασίας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή και ειδικές προβλέψεις για τη διαχείριση της παρουσίας των δημοσιογράφων.

Η Αφροδίτη Νέστορα είχε συνεχή ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης ενώ ενημερώθηκε για τις συλλήψεις των υπόπτων, καθώς και για τις σοβαρές κατηγορίες που τους αποδόθηκαν και την προφυλάκισή του 29χρονου και της 26χρονης που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας.

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης με γκαζάκια, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

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Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για πέντε κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχετικά με την κατοχή εκρηκτικών υλών.

Τι δηλώνουν οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των σύντομων απολογιών τους, οι δύο κατηγορούμενοι –οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και να είναι γνωστοί στις διωκτικές αρχές– υποστήριξαν ότι πρόκειται για «σκευωρία» εις βάρος τους, η οποία, όπως ανέφεραν, «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά».

Η απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως ενώ σήμερα απολογείται και ο 24χρονος συγκατηγορούμενος που έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας.

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