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Η ίδια περιέγραψε το πρώτο τους ραντεβού στο Καστρί, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πρόταση γάμου.

Η Δήμητρα Λιάνη εξέφρασε την πικρία της για τη στάση της οικογένειας του Ανδρέα Παπανδρέου μετά τον θάνατό του, αναφέροντας δυσκολίες στις σχέσεις τους.

Αναφέρθηκε επίσης στο ιστορικό νεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου στη σκάλα του αεροπλάνου, χαρακτηρίζοντάς το ως μια κίνηση αναγνώρισης και νομιμοποίησης της σχέσης τους.

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Για το πρώτο ραντεβού που έκανε με τον μετέπειτα σύζυγό της, Ανδρέα Παπανδρέου, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Δήμητρα Λιάνη στον Τάσο Τρύφωνος. Η ερωτική σχέση μεταξύ τους ξεκίνησε το 1986, όταν ο Παπανδρέου ήταν 67 ετών και η Λιάνη 31.

Περιγράφοντας πώς ένιωσε όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα-πρόσκληση από τον τότε πρωθυπουργό, η κυρία Λιάνη είπε: «άκουσα “Παπανδρέου εδώ” και έπεσα κάτω από το κρεβάτι, τα έχασα. Το μόνο που δεν περίμενα ήταν τηλεφώνημα από τον πρωθυπουργό της χώρας».

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Όπως θυμήθηκε, ο Ανδρέας Παπανδρέου της είπε «τι θα έλεγες να βρεθούμε το βράδυ στο Καστρί να πιούμε ένα ποτό να μιλήσουμε;».

«Πάω στο Καστρί, του λέω “κ. Πρόεδρε”, εγώ μιλούσα με σεβασμό και άγχος, ήταν Θεός τότε. Στο πρώτο ραντεβού μου βάζει λίγο ουίσκι, βάζει κάτι τραγουδάκια, μια μουσική και μου λέει “χορεύουμε;”» συνέχισε την περιγραφή της η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου.

«Εμένα δεν πατούσαν τα πόδια μου στη γη, αρχίζει λίγο να με ακουμπάει κι εγώ να του λέω “κύριε Πρόεδρε” και εκείνος μου είπε “δεν αφήνεις τα κύριε Πρόεδρο να μιλάμε στον ενικό;” και πώς να μιλήσω στον ενικό που δεν το έκανα ποτέ, μου ήταν αδιανόητο» κατέληξε η Δήμητρα Λιάνη στην περιγραφή του πρώτου ραντεβού της με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Η πρόταση γάμου

Η Δήμητρα Λιάνη ρωτήθηκε και για το πώς της έγινε πρόταση γάμου από τον Ανδρέα Παπανδρέου και είπε «ήθελε να με παντρευτεί όταν όταν ήταν στο νοσοκομείο, μετά το Χέρφιλντ και λίγο πριν τις εκλογές».

«Μου λέει “τώρα που είμαι στο νοσοκομείο» επειδή φοβόταν μήπως πεθάνει. Μου λέει “έλεγα να φωνάξω τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ να μας παντρέψει” και εγώ του είπα “αυτά να τα ξεχάσεις”. Όταν τον ρώτησα γιατί μου είπε “γιατί είμαι ακόμα πρωθυπουργός”» περιέγραψε η κυρία Λιάνη-Παπανδρέου.

Σύμφωνα με την ίδια η απάντησή της ήταν «δεν σε παντρεύομαι γιατί είσαι πρωθυπουργός, σε παντρεύομαι γιατί είσαι ο Ανδρέας, θα με παντρευτείς με δόξα και τιμή όπερ και εγένετο».

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Η μέρα που έφυγε ο Παπανδρέου

Ανασύροντας από τη μνήμη της την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Δήμητρα Λιάνη θυμήθηκε ότι ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ «ήταν σε ήρεμη κατάσταση είχε κάνει τα τηλέφωνά του είχε δει τους φίλους του, τον Αντώνη Λιβάνη».

«Εγώ είχα ένα τραπέζι με γιατρούς και φίλους δίπλα, τον Τηλέμαχο Χυτήρη και τον γιατρό Αντώνη Μαΐλη που ήταν και αυτός που του έκλεισε τα μάτια γιατί του έκανε ΚΑΡΠΑ. Εγώ είχα πέσει κάτω κρατώντας την εικόνα του Χριστού και λέγοντας “δεν θα μου το κάνεις αυτό Θεέ μου, ήμουν σε πλήρη… όχι πανικό κάτι παραπάνω, ήμουν έξω από τον εαυτό μου».

«Όταν με πιάνει από τον ώμο ο Αντώνης Μαΐλης και μου λέει “σήκω” του είπα “μην μου πεις ότι τελείωσε” και μου είπε “ναι”» είπε η Δημήτρα Λιάνη. Όπως είπε, μάλιστα, «του έλεγα “να τα αφήσεις αυτά και να σηκωθείς τώρα”»

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«Δεν μου φέρθηκε καλά η οικογένειά του»

Με αφορμή, δε, ερώτηση για το σπίτι στην Αγράμπελης, η Δήμητρα Λιάνη είπε «ναι με πικραίνει. Τι να το κάνω ένα σπίτι τόσων τετραγωνικών. Και ο Ανδρέας μου είχε πει “όταν φύγω από τη ζωή, πούλα το και πάρε ένα μικρότερο”. Πού να φανταζόταν τι θα συνέβαινε μετά. Γι’ αυτό στη διαθήκη έγραφε “καλώ τους φίλους μου να τη στηρίξουν γιατί θα πέσουν να τη φάνε”».

Σύμφωνα με την τελευταία σύζυγο του Ανδρέα Παπανδρέου εκείνος «στην οικογένειά του είχε πει “εσείς έχετε αυτά, η Δήμητρα έχει αυτό το σπίτι”» για να προσθέσει στη συνέχεια «μου φέρθηκαν άσχημα, δεν μου φέρθηκαν καλά. Ήταν όλη τους η στάση ότι “ο Ανδρέας είχε ξεμωραθεί και αυτή έκανε κουμάντο”. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Έχω μεγάλη πικρία από τη στάση αυτή».

Για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου

Ερωτηθείσα στη συνέχεια για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η Δήμητρα Λιάνη ανέφερε «δεν είχα καμία έχθρα. Βγήκε ένα βιβλίο με το όνομά της, γράφτηκαν πράγματα πολύ υποτιμητικά, γράφει πράγματα όπως ότι είχα δήθεν ανοιχτά πουκάμισα. Αυτά δεν επιτρέπονταν ποτέ στην Ολυμπιακή. Ήταν ντροπή αυτά τα πράγματα».

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«Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν μια γυναίκα που έκανε τον κύκλο της ως σύζυγος. Τη δραστηριότητά της για την εξίσωση των γυναικών, της την αναγνωρίζουμε. Δεν ήθελαν το διαζύγιο, δεν ήθελαν να αποκτήσω το όνομα Παπανδρέου. Ο γάμος, το όνομα τους ενόχλησε. Σχέση ας είχα»

Το νεύμα στο αεροπλάνο

Για το περιβόητο και ιστορικό πια νεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου από τη σκάλα του αεροπλάνου μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από την Αγγλία όπου υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, η Δήμητρα Λιάνη είπε: «Του είχα πει “εγώ πώς θα βγω;” και μου είχε απαντήσει “μην αγχώνεσαι, θα βγω εγώ, θα χαιρετήσω τον κόσμο και θα σου κάνω ένα νεύμα”. Αυτό που έκανε το είχε καταγράψει στο μυαλό του για να νομιμοποιήσει τη γυναίκα που ήταν δίπλα του. Ήταν μια είδους αναγνώριση προς το πρόσωπό μου και πολύ πρωτοποριακή για την εποχή του».

Όπως είπε «να φανταστείτε ότι ο Μιτεράν το θαύμαζε. Ήταν κάτι που δεν είχε τολμήσει να κάνει ο ίδιος με τη σχέση που διατηρούσε. Εμείς ξέραμε τη σχέση γιατί ερχόταν στην Ελάδα συχνά ιγκόγνιτο».

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Η συνάντηση στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος

Η πρώτη γνωριμία του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Δήμητρα Λιάνη χρονολογείται από το 1975, όταν εκείνος ήταν 56 ετών και εκείνη μόλις 20. Σύμφωνα με όσα έχει αφηγηθεί η ίδια, συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Κυψέλη. Επτά χρόνια αργότερα, το 1982, οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν ξανά, αυτή τη φορά στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος, όπου εργαζόταν η Δήμητρα Λιάνη ως αεροσυνοδός. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν τότε 63 ετών και εκείνη 27.

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Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση το 1986, όταν ο Παπανδρέου ήταν 67 ετών και η Λιάνη 31. Τρία χρόνια αργότερα, το 1989, παντρεύτηκαν, με τον Ανδρέα Παπανδρέου να είναι 70 ετών και τη Δήμητρα Λιάνη 34.