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Σημαντική εξέλιξη για τη βιοποικιλότητα και τη φυσική κληρονομιά αποτελεί η επανεμφάνιση του λύκου (Canis lupus) στην Πελοπόννησο, έπειτα από περίπου έναν αιώνα απουσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ, ο πρόσφατος εντοπισμός νεκρής νεαρής λύκαινας, η οποία σύμφωνα με την κτηνιατρική έκθεση θανατώθηκε με 8 πυροβολισμούς στην περιοχή της Αλαγονίας, στον Ταΰγετο, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό.



«Η παράνομη θανάτωση ενός προστατευόμενου είδους αποτελεί αποτρόπαιη πράξη, που υπονομεύει την προστασία της άγριας ζωής και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή. Το περιστατικό αναδεικνύει, παράλληλα, την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης της παρουσίας του είδους, αλλά και έγκαιρης ενημέρωσης και ουσιαστικής υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης.

Η παρουσία του λύκου στην Πελοπόννησο έχει ήδη επιβεβαιωθεί από την επιστημονική ομάδα της “Καλλιστώ” τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2024, στην περιοχή της Αλαγονίας, όταν καταγράφηκε φωτογραφικά αγέλη εννέα λύκων, αποτελούμενη από τέσσερα ενήλικα και πέντε νεαρά άτομα, ενώ απεστάλη σχετικό υπόμνημα στην Δασική Υπηρεσία και το ΥΠΕΝ. Η καταγραφή αυτή αποτέλεσε σημαντική ένδειξη επανεγκατάστασης του είδους στην περιοχή και ανέδειξε την ανάγκη συνέχισης της έρευνας.



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Η επιστημονική καταγραφή και παρακολούθηση της παρουσίας του λύκου είναι πλέον απαραίτητη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν η εξάπλωση και η πληθυσμιακή κατάσταση του είδους στην Πελοπόννησο και να σχεδιαστούν κατάλληλες δράσεις προστασίας και διαχείρισης. Παράλληλα, σύμφωνα με την «Καλλιστώ», είναι αναγκαία η ενημέρωση και συνεργασία των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των αρμόδιων υπηρεσιών, των κτηνοτρόφων και των παραγωγών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την προστασία των κοπαδιών, όπως η χρήση κατάλληλα εκπαιδευμένων ποιμενικών σκύλων, ηλεκτροφόρων περιφράξεων και ασφαλών χώρων νυχτερινής φύλαξης. Εξίσου σημαντική είναι η οικονομική και τεχνική υποστήριξη των κτηνοτρόφων για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση και αποζημίωση των ζημιών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ