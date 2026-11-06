Facebook/Fotis Ntagiakos - Το σπίτι που διέμενε ο Σωτήρης Μουστάκας την δεκαετία του 1980

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Έντονη συζήτηση προκάλεσε φωτογραφία που δημοσίευσε χρήστης του Facebook, στην οποία διακρίνονται οι εργασίες κατεδάφισης της κατοικίας όπου διέμενε τη δεκαετία του ’80 ο Σωτήρης Μουστάκας στα Βριλήσσια.

«Το σπίτι στα Βριλήσσια που ζούσε για χρόνια ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας, σήμερα (σ.σ. την Πέμπτη το πρωί. Πάει και αυτό και μαζί του μια ολόκληρη εποχή!» έγραψε ο κάτοικος της περιοχής που ανάρτησε τη φωτογραφία, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την κατεδάφιση του κτιρίου.

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Κάτω από τη δημοσίευση ακολούθησαν πολλά σχόλια από κατοίκους των Βριλησσίων, οι οποίοι ανακάλεσαν στη μνήμη τους προσωπικές στιγμές και συναντήσεις με τον ηθοποιό και τη σύζυγό του, Μαρία Μπονέλου.

«Τα Χριστούγεννα πήγαινα να τους πω τα κάλαντα κ μου άνοιγε η Μπονέλου η γυναίκα του, ωραίοι άνθρωποι ζεστοί κ αγαπητοί!!!!» ανέφερε ένας χρήστης.

Ένας άλλος θυμήθηκε: «Πολλές φορές τον έβλεπα με τις πιτζάμες να ψωνίζει από τον φούρνο της Κύπρου τόσο απλός ήταν».

Τις δικές του αναμνήσεις μοιράστηκε και ένας τρίτος σχολιαστής, γράφοντας: «Εμείς σχολούσαμε από το 1ο Λύκειο κ τρέχαμε να τον προλάβουμε να μας πει το μεσημεριανό ανέκδοτο!!!».

Ορισμένοι χρήστες επισήμαναν ότι στο συγκεκριμένο σπίτι ο Σωτήρης Μουστάκας διέμενε την περίοδο που γεννήθηκε η κόρη του, Αλεξία. Άλλοι, πάλι, θυμήθηκαν πως τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο αγαπημένος ηθοποιός τα πέρασε στον Γέρακα.