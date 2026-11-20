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Θέμα χρόνου είναι η έκδοση από την Γαλλία του 19χρονου άνδρα από την Γουινέα που δολοφόνησε στον Άγιο Παντελεήμονα την άτυχης Αραμάτα και τοποθέτησε την σορό της μέσα σε μία βαλίτσα που την πέταξε στην μέση του δρόμου.

Ο 19χρονος συνελήφθη σε κωμόπολη κοντά στο Στρασβούργο αφού οι ελληνικές αρχές είχαν εντοπίσει το κινητό του και είχαν ενημερώσει γαλλικές αρχές. Από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό πως ο συγκεκριμένος άνδρας ταξίδεψε αρχικά προς την Ιταλία και μετά στη Γαλλία, λίγες ώρες αφού βρέθηκε η σορός της Αραμάτα στον Άγιο Παντελεήμονα. Αυτή η κίνηση μάλιστα τον έβαλε από νωρίς στο κάδρο των υπόπτων για τη δολοφονία.

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Κατά πληροφορίες ο 19χρονος συναντήθηκε με την 24χρονη στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα αφού εκείνη είχε επιστρέψει από τη Φολέγανδρο. Την παρέλαβε από την Λιοσίων, την οδήγησε στο κοινόβιο όπου έμενε και εκεί την σκότωσε και κράτησε τη σορό της για μία ολόκληρη εβδομάδα μέσα στο δωμάτιο του. Τα κίνητρα της δολοφονίας δεν έχουν διευκρινιστεί.

Λίγες ημέρες μετά, ο συγκάτοικός του έκανε παράπονα για έντονη δυσοσμία με αποτέλεσμα εκείνος να μαζέψει τη σορό και να καθαρίσει όλο το κοινόβιο για να καλύψει τα ίχνη του.

Στις 5 Νοεμβρίου μετέφερε τη σορό στη μέση του πεζοδρομίου, ελπίζοντας πως το απορριμματοφόρο θα το θεωρήσει σκουπίδι και θα το μαζέψει. Εν τέλει περαστικός του χάλασε τα σχέδια μιας και είδε από την βαλίτσα να βγαίνει ένα ανθρώπινο χέρι. Ήταν της άτυχης Αραμάτα που αναζητούσαν ημέρες οι φίλοι και η οικογένειά της.

Αφού οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες, μέσω των βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής έφτασαν γρήγορα στον 19χρονο και το μοιραίο κοινόβιο.

Ο συγκάτοικός του κατέθεσε στις αρχές τις ύποπτες κινήσεις του 19χρονου αλλά και την δυσοσμία στο δωμάτιό του με αποτέλεσμα να στενέψει ο κλοιός γύρω του.

Με το που βρέθηκε και το αποτύπωμά του μέσα σε σακούλα στη βαλίτσα, η υπόθεση κλείδωσε.

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Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή του στην Ελλάδα με σκοπό να δώσει εξηγήσεις για τα κίνητρα της δολοφονίας.

Η άτυχη Αραμάτα καταγόταν από την Μπουρκίνα Φάσο και το τελευταίο διάστημα ζούσε στην Ελλάδα προκειμένου να μαζέψει χρήματα. Είχε κάνει φίλους εδώ μέσα από την δουλειά της, με ανθρώπους επίσης από χώρες της Αφρικής ενώ στην πρωτεύουσα φιλοξενούνταν από έναν Καμερουνέζο φίλο της, στην Κυψέλη.

Η οικογένειά της πίσω στην πατρίδα της έχει βυθιστεί στο πένθος ενώ η μητέρα της είναι συντετριμμένη.

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