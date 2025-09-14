Ώρες αγωνίας ζει η οικογένεια του 21χρονου Πέτρου στο Ρέθυμνο, τα ίχνη του οποίου, αγνοούνται από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, για του οποίου την εξαφάνιση εκδόθηκε missing alert από το Χαμόγελο του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν την Παρασκευή, στις 9:30 το βράδυ όταν ο 21χρονος έφυγε από το σπίτι του στη Μικρή Παναγιά Ρεθύμνου για να πάει μια βόλτα στην πλατεία.

Οι ώρες περνούσαν και ο 21χρονος δεν έδινε σημεία ζωής με τον αδερφό του χθες το πρωί να ειδοποιεί χθες τις αρχές και να αναφέρει την εξαφάνισή του.

Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες από την αστυνομία, την οικογένεια του νεαρού αλλά και εθελοντές που χτενίζουν όλη την ευρύτερη περιοχή για να βρουν τα ίχνη του.

Εκδόθηκε Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Missing alert εξέδωσε το μεσημέρι της Κυριακής το Χαμόγελο του Παιδιού.

Όπως αναφέρει:

“Στις 12/09/2025, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου ο Πέτρος Λάριος, 21 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα 14/09/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Πέτρος Λάριος έχει ύψος 1,70μ. και κανονικό βάρος, έχει καστανά σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε χακί παντελόνι, μαύρη μπλούζα με άσπρα γράμματα και αθλητικά παπούτσια

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple”