Σε απόγνωση ήταν οδηγοί στη Χαλκίδα λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Πολλοί πολίτες που εργάζονται σε εργοστάσια και περιοχές στη δυτική πλευρά της πόλης της Χαλκίδας δεν μπορούσαν να περάσουν από την Υψηλή Γέφυρα, καθώς το σημείο παραμένει κλειστό λόγω του 48ωρου αποκλεισμού από τους αγρότες.

Advertisement

Advertisement

evima.gr

Πολλοί, μη βλέποντας άλλη λύση, εγκατέλειψαν στο σημείο τα οχήματά τους και πήγαν στα σπίτια τους με τα πόδια.

evima.gr

Οι δρόμοι στη γέφυρα και στους παράδρομους κάτω από αυτήν έχουν μετατραπεί σε πάρκινγκ προκαλώντας εκνευρισμό, καθώς δεν έχουν και άλλες εναλλακτικές επιλογές για να γυρίσουν στις οικίες τους.

evima.gr

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, ενώ οι αγρότες κάνουν εξαίρεση μόνο σε ασθενοφόρα και σε άτομα που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.

Πηγή: evima.gr

