Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν από σήμερα αγρότες και παραγωγοί σε κομβικά σημεία της χώρας, προχωρώντας σε πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων. Με αποφάσεις που ελήφθησαν στις γενικές τους συνελεύσεις, οι παραγωγοί εντείνουν την πίεση, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους και επηρεάζοντας τη ροή της κυκλοφορίας τόσο στο εθνικό όσο και στο διασυνοριακό οδικό δίκτυο. Οι κινητοποιήσεις εκτείνονται από τη Δυτική Μακεδονία έως τα σύνορα με τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, με τα μπλόκα να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Ωστόσο ένα δεύτερο γκρουπ των αγροτών αποφάσισε να παραβρεθεί στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό που ορίστηκε για τις 3 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα μπλόκα και οι κινητοποιήσεις

Κατά τα άλλα, μετά από γενικές συνελεύσεις μπλόκων, αποφασίστηκε επ’ αόριστον αποκλεισμός του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, από σήμερα στις 12:00, διακόπτοντας τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου.

Παράλληλα, από τις 13:00 και για δύο ώρες θα αποκλειστούν και οι παρακαμπτήριες οδοί, βάσει σχετικής απόφασης της γενικής τους συνέλευσης. Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τις ώρες του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, διεξάγεται, μέσω παράκαμψης, από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς.

Παρόμοια κινητοποίηση αποφάσισαν οι παραγωγοί στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το σημείο θα αποκλειστεί από τις 12 και για πέντε ώρες. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Αποκλεισμοί σε τελωνεία

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν από σήμερα οι παραγωγοί στα τελωνεία του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβαν στις γενικές τους συνελεύσεις, όπου οριστικοποίησαν τη θέση τους να μην προσέλθουν σήμερα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό. Στο πλαίσιο αυτό, από τις 12:30 σήμερα, οι παραγωγοί των Σερρών προχωρούν σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, για φορτηγά παντός τύπου καθώς και για Ι.Χ. οχήματα. Ο αποκλεισμός, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση, θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου το τελωνείο θα αποφασιστεί σε νέα σύσκεψη των παραγωγών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου, από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 19:00 έως τις 00:00, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ. επιβατικά, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι παραγωγοί αποφάσισαν στη γενική τους συνέλευση να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό, λόγω του παγετού και προς αποφυγήν ατυχημάτων, καθώς το θερμόμετρο τις βραδινές ώρες αγγίζει τους -13 βαθμούς Κελσίου. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

