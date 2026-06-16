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Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο Σύριων έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός και τη σύλληψη του άλλου.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, ένας 33χρονος Σύριος κατέληξε στο νοσοκομείο ενώ συνελήφθη ένας 28χρονος ομοεθνής του. Το επεισόδιο έγινε χθες γύρω στις 20:30 το απόγευμα στην πλατεία Δικαστηρίων. Για άγνωστο λόγο, ομάδα αλλοδαπών συνεπλάκη στο σημείο ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 28χρονος χτύπησε τον 33χρονο σε ωμοπλάτη και αυχένα.

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Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης και ο 28χρονος συνελήφθη.