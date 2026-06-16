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Η Ελλάδα είναι μια από τις τρεις χώρες του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν στην άσκηση Eagle Partner 26, την οποία διοργανώνει η Αρμενία.

Η άσκηση θα διεξαχθεί στην Αρμενία από τις 17 ως τις 25 Ιουνίου. Συμμετέχουν 250 στρατιωτικοί από την Αρμενία, 58 από τον αμερικανικό στρατό και την εθνοφρουρά του Κάνσας, 24 από τη Γαλλία και 11 από την Ελλάδα (προσωπικό από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου και το Γενικό Επιτελείο Στρατού).

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Η άσκηση εστιάζει στην προετοιμασία για ειρηνευτικές επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, τον διαμοιρασμό βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της ετοιμότητας των ειρηνευτικών δυνάμεων της Αρμενίας.

Η Eagle Partner έλαβε χώρα για πρώτη φορά το 2023 και έγινε ξανά το 2024 και το 2025. Μέχρι τώρα διεξαγόταν μεταξύ ΗΠΑ και Αρμενίας, και πρόκειται για την πρώτη φορά που συμμετέχουν τρεις χώρες του ΝΑΤΟ.

Η άσκηση γίνεται με φόντο την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Αρμενίας και Ρωσίας, η οποία ακολούθησε την πτώση του Ναγκόρνο Καραμπάχ στις αζερικές δυνάμεις σε μια σύντομη στρατιωτική σύγκρουση το 2023, την οποία oι ειρηνευτικές δυνάμεις της Ρωσίας (στην «τροχιά» της οποίας είχε παραμείνει σε μεγάλο βαθμό η Αρμενία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου) δεν απέτρεψαν. Η εν λόγω σύγκρουση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από πλευράς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω της μεγάλης χρήσης τουρκικής προέλευσης συστημάτων (ειδικότερα drones) από το Αζερμπαϊτζάν, στο ευρύτερο πλαίσιο των στενών δεσμών μεταξύ Άγκυρας και Μπακού.

Το Γερεβάν πλέον πραγματοποιεί γενικότερη στροφή προς τη Δύση, που έχει προκαλέσει εκνευρισμό στη Μόσχα. Υπενθυμίζεται πως στις πρόσφατες εκλογές νικητής αναδείχτηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, υπέρμαχος της συγκεκριμένης στροφής.