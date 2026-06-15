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Το πρώτο αναβαθμισμένο P-3Β Orion (P-3HN) παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ) στην Ελευσίνα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Επιτέλους, 11 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής(ΕΜΖ), το πρώτο αναβαθμισμένο Αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ) στην Ελευσίνα» αναφέρεται στην ανάρτηση του κ. Δένδια.

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Επιτέλους, 11 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον Εκσυχρονισμό Μέσης Ζωής(ΕΜΖ), το πρώτο αναβαθμισμένο Αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ) στην Ελευσίνα.#πολεμικόναυτικό pic.twitter.com/R7oGziTqXP — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 15, 2026

Η αναβάθμιση των P-3B Orion είχε αποφασιστεί το 2015, σε κάτι που θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και προβληματικά εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, αξίας 500 εκατ. δολαρίων.

Το Ρ-3Β Orion είναι τετρακινητήριο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας μεγάλης εμβέλειας, με αποστολή τον εντοπισμό πλοίων, υποβρυχίων και ναρκών και την επιτήρηση των θαλασσών εν γένει. Τα ελληνικά P-3 (6 αεροσκάφη) είχαν παραληφθεί μεταχειρισμένα από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990, αντικαθιστώντας τα HU-16B Albatross. Επανδρώνονταν από μεικτά πληρώματα του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τον Μάρτιο του 2015, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συμφωνήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης- αμφιλεγόμενο για πολλούς, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μεγάλης ηλικίας των αεροσκαφών- από τη Lockheed Martin με τις εργασίες να γίνονται στην ΕΑΒ. O τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, είχε πει το 2015 πως η απόφαση για τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών είχε ληφθεί σε συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ επί κυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου, δηλώνοντας πως «η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην έχει αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας και δεν μπορούσε να επιτρέπει τουρκικά αεροσκάφη να πετάνε πάνω από το Αιγαίο με νατοϊκή σημαία». Ο ίδιος είχε παραδεχτεί πως τα αεροσκάφη είναι παλιά, προσθέτοντας ωστόσο πως εκπληρώνουν και ΝΑΤΟϊκή υποχρέωση και ότι η ΕΑΒ θα είχε δουλειά για τα επόμενα χρόνια.

Αναμένεται να παραδοθούν άλλα τρία αεροσκάφη. Σε κάθε περίπτωση,θεωρείται πως θα ενισχύσουν τις δυνατότητες του ΠΝ σε μια σειρά από τομείς, μεταξύ των οποίων και ο ανθυποβρυχιακός πόλεμος, όπου οι ελληνικές δυνατότητες έχουν ενισχυθεί και με την προμήθεια των ελικοπτέρων MH-60 Romeo.