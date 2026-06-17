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Μια βαθιά προσωπική συνέντευξη παραχώρησε ο Αλέκος Συσσοβίτης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο «The 2night Show» που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου, ανοίγοντας την καρδιά του για γεγονότα που επηρέασαν τη ζωή και την πορεία του.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο του παρελθόντος, όταν έχασε έναν στενό του φίλο από AIDS. Όπως αποκάλυψε, ο φίλος του ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους στη Μύκονο που έφυγαν από τη ζωή εξαιτίας της ασθένειας, σε ηλικία μόλις 33 ετών.

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«Ήταν πάρα πολύ σκληρό και μια πολύ μεταβατική περίοδος», ανέφερε ο Αλέκος Συσσοβίτης, εξηγώντας πως εκείνη η εποχή αποτέλεσε ένα μεγάλο κοινωνικό σοκ. Όπως σημείωσε, η κοινωνία πέρασε από μια περίοδο ελευθερίας και διαφορετικής αντίληψης για τη σεξουαλικότητα σε μια εποχή φόβου και αυστηρότερων συμπεριφορών λόγω της εξάπλωσης του AIDS.

Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για την προσωπική του ζωή και τις σχέσεις του, εξηγώντας πως οι εμπειρίες και τα βιώματά του επηρέασαν τον τρόπο που αντιμετώπιζε τη συντροφικότητα. «Είχα τέτοιες καταβολές που δεν έκανα μακροχρόνιες σχέσεις», ανέφερε, προσθέτοντας πως χρειάστηκε χρόνο για να διαμορφώσει τη δική του ανεξάρτητη ταυτότητα.

Αναφερόμενος στον γάμο, αποκάλυψε πως παρότι είχε σημαντικές σχέσεις στη ζωή του, δεν έφτασε ποτέ στο σημείο να παντρευτεί. «Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο, δείλιασα», είπε, εξηγώντας πως όταν ένιωσε ότι μια σχέση κινδύνευε, προσπάθησε να προχωρήσει σε μια κίνηση που τελικά δεν προερχόταν από αυθόρμητη ανάγκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση του με τη μητέρα του, μιλώντας για τον συναισθηματικό δεσμό που είχαν. Ο Αλέκος Συσσοβίτης παραδέχτηκε πως άργησε να απογαλακτιστεί συναισθηματικά και πως η απώλειά της μετά τα 50 του χρόνια αποτέλεσε μια καθοριστική στιγμή στη ζωή του.

Ο ίδιος έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η μητέρα του, καθώς και στα προβλήματα υγείας που είχε. Μέσα από τη συνέντευξή του, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις απώλειες, τις σχέσεις και τις προσωπικές του διαδρομές, αφήνοντας μια πιο προσωπική εικόνα του ανθρώπου πίσω από τον καλλιτέχνη.