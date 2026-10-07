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Πλήρη άγνοια για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, δηλώνει ο Αλέκος Ζαζόπουλος.

Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής είναι μεταξύ των προσώπων που είχαν συνεργαστεί με τον Φίλιππο Καμπούρη, καθώς είχε εμφανιστεί σε νυχτερινό κέντρο που συνδέεται με την υπόθεση.

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Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Αλέκος Ζαζόπουλος υποστήριξε πως ουδέποτε είχε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία ή στη σχέση του με τον παρουσιαστή, τονίζοντας ότι δεν είχε αντιληφθεί οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση.

«Δεν είχα αντιληφθεί τίποτα, έπεσα από τα σύννεφα με αυτό που έμαθα. Δεν ξέρω, ας πούμε ότι η σχέση μου ήταν καλή με τον Φίλιππο (Καμπούρη). Δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Αιφνιδιάστηκα τελείως. Δεν γνωρίζω κάτι και δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψή μου. Έχω πέσει από τα σύννεφα με αυτά που ακούω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής περιέγραψε, παράλληλα, τον Φίλιππο Καμπούρη ως έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν είχε ποτέ κάποια έντονη αντιπαράθεση ή διαφωνία, σημειώνοντας πως τίποτα από όσα συμβαίνουν σήμερα δεν είχε πέσει στην αντίληψή του.

«Μια χαρά άνθρωπος, μέσα στην τρελή χαρά, ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα. Δεν ανταλλάξαμε κάποια κουβέντα. Δεν είχαμε κάτι που να διαπληκτιστούμε ή να διαπληκτιστεί με κάποιον και να πέσει στην αντίληψή μου. Ποτέ», πρόσθεσε ο Αλέκος Ζαζόπουλος.

Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι ένα από τα αρκετά πρόσωπα που έχουν συνεργαστεί με τα νυχτερινά κέντρα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση.