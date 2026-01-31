Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (31/1), σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η οποία επεκτάθηκε στον 3ο και 4ο όροφο του κτιρίου.
Η πολυκατοικία βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου Παπάγου και στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 6 οχήματα με 14 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική η φωτιά που επεκτάθηκε σε τέσσερα διαμερίσματα έχει περιοριστεί και συνεχίζει να καίει σε ένα απ’ αυτά. Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Φωτιά στον 3ο και 4ο όροφο πολυκατοικίας (βίντεο)
Eπιχειρούν 6 οχήματα με 14 πυροσβέστες.
NEWSROOM - HUFFPOST
