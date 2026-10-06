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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ένας εργάτης που έπεσε από μεγάλο ύψος σε υπό κατασκευή οικοδομή περασμένο Σάββατο (3/10) στην Αλεξανδρούπολη.

Με αφορμή το τραγικό συμβάν, η Ένωση Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στον τραυματισμένο συνάδελφό τους. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, τα λεγόμενα «ατυχήματα» δεν αποτελούν ούτε έργο της «κακιάς στιγμής» ούτε μοιραίο γεγονός, αλλά είναι το προβλέψιμο αποτέλεσμα της εντατικοποίησης και της απουσίας στοιχειωδών μέτρων προστασίας που θυσιάζονται στον βωμό του κέρδους και της τουριστικής-κατασκευαστικής ανάπτυξης.

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Το συνδικαλιστικό όργανο καλεί τους εργαζόμενους σε άμεσο αγωνιστικό συναγερμό, απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του ατυχήματος, άμεση εντατικοποίηση των ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας, παρουσία τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας σε κάθε εργοτάξιο, καθώς και θεσμοθέτηση 7ωρου-5νθημέρου-35ωρου.