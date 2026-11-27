Αλίκη Καραμανλή: Πήρε το πτυχίο της από το Πάντειο – Η συγκινητική ανάρτηση της Νατάσας Παζαΐτη

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Η Αλίκη Καραμανλή, κόρη του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές της σπουδές και πλέον έχει στα χέρια της το πτυχίο της από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η 23χρονη ορκίστηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και αγαπημένα της πρόσωπα. Στην τελετή βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι γονείς της, Κώστας Καραμανλής και Νατάσα Παζαΐτη, καθώς και ο δίδυμος αδελφός της, Αλέξανδρος.

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Η περήφανη μητέρα της μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στιγμιότυπο από την ξεχωριστή ημέρα στο Instagram.

«Συγχαρητήρια στο Αλικάκι μου για την απόκτηση του πτυχίου της. Εύχομαι όλες οι μανούλες να έχουν τέτοιες χαρές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Αλίκη Καραμανλή ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με κατεύθυνση την Πολιτική Διακυβέρνηση.