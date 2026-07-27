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Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Jake Medwell, βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ίο, όπου παρευρέθηκε σε έναν εντυπωσιακό γάμο.

Η Αμαλία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από την εκδήλωση, ποζάροντας με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Για την περίσταση επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο μάξι φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν κομψό κότσο. Το σύνολό της ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερη κεντημένη τσάντα, διακοσμημένη με μωβ και κόκκινες πέτρες.

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Η Αμαλία και ο Jake Medwell παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 2025, ενώ στις 30 Μαΐου 2026 πραγματοποίησαν τη γαμήλια τελετή τους στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Λίγο μετά τον γάμο τους, η Αμαλία πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της στο όνομά της, ενημερώνοντας και τα στοιχεία του λογαριασμού της στο Instagram. Η επιλογή αυτή σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ίδια να απαντά μέσω Q&A πως επρόκειτο για μια απόφαση που πήρε αποκλειστικά η ίδια.

Όπως εξήγησε, επιθυμεί στο μέλλον να έχει το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά της, ενώ σημείωσε ότι το «Medwell» είναι πιο εύχρηστο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το ελληνικό επώνυμό της. Παράλληλα, διευκρίνισε πως διατήρησε το «Κωστοπούλου» ως δεύτερο όνομα, τονίζοντας ότι η αλλαγή έγινε αποκλειστικά από προσωπική της επιλογή.