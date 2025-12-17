Μια μοναδική κίνηση διαμαρτυρίας συγκέντρωσε τα βλέμματα χθες (16/12) στην Αιγιάλη της Αμοργού. Ο μοναδικός αγρότης της περιοχής που διαθέτει τρακτέρ έστησε συμβολικό μπλόκο, δείχνοντας έμπρακτα την υποστήριξή του στην πανελλαδική απεργία των αγροτών.

Η πρωτοβουλία αυτή, αν και σύντομη, στέλνει ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και αναδεικνύει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της Αμοργού.

Με το τρακτέρ του να γίνεται σύμβολο αγώνα, ο αγρότης κατάφερε να τραβήξει την προσοχή της τοπικής κοινωνίας και των αρχών, χωρίς να διαταράξει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της μοναδικότητας του γεγονότος: πρόκειται για τον μόνο αγρότη με τρακτέρ στην Αιγιάλη, γεγονός που κάνει το μπλόκο εξαιρετικά συμβολικό και δυναμικό.

(Με πληροφορίες από cycladeslive.gr)