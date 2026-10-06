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Μεγάλη ήταν η αναστάτωση που επικράτησε την Δευτέρα (5/10) σε πτήση από την Αθήνα με προορισμό την Θεσσαλονίκη, όταν ένας 57χρονος άρχισε να αυτοϊκανοποιείται μπροστά σε άλλους επιβάτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο 57χρονος έβαλε αρχικά ερωτική ταινία στο κινητό και λίγες στιγμές αργότερα άρχισε να αυτοϊκανοποιείται μέσα στο αεροπλάνο.

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Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 57χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών.

Πηγή: thestival