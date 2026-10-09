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Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (9/10) στο Γυμνάσιο Βασιλικών, στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, κομμάτι από σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και έπεσε πάνω σε 15χρονο μαθητή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάκωση κεφαλής.

Αντίδραση από την Ένωση Γονέων Δήμου Θέρμης

Την έντονη ανησυχία της για το συμβάν εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων Δήμου Θέρμης, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες και να πραγματοποιηθούν άμεσα έλεγχοι στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Όπως αναφέρει, μεγάλο κομμάτι σοβά έπεσε στο κεφάλι του μαθητή, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, η Ένωση καλεί τον Δήμο Θέρμης να αναλάβει τις ευθύνες του και ζητά να διενεργηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, τονίζοντας ότι το σχολείο δεν πρέπει να λειτουργήσει ξανά προτού ο δήμος πιστοποιήσει εγγράφως την καταλληλότητά του.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, εύχεται ταχεία ανάρρωση στον 15χρονο και επισημαίνει ότι θα επανέλθει με νεότερη τοποθέτηση.

credits: thesspost.gr

Πηγή: thesspost.gr