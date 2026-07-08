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Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης (7/7) στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όταν ομάδα Ρομά προκάλεσε επεισόδιο στους χώρους του νοσοκομείου, με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια αξονικής τομογραφίας συγγενικού τους προσώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενής Ρομά ανέμενε να υποβληθεί στην εξέταση, ωστόσο στο μεταξύ διακομίστηκε επείγον περιστατικό, το οποίο εξυπηρετήθηκε κατά προτεραιότητα, όπως προβλέπεται από τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση συγγενών του ασθενούς, οι οποίοι αρχικά διαμαρτυρήθηκαν έντονα στους εφημερεύοντες γιατρούς και στη συνέχεια προκάλεσαν φθορές στον χώρο, σπάζοντας τζάμια από γκισέ και άλλα αντικείμενα.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονταν περίπου 50 άτομα, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί γρήγορα και να προκληθεί αναστάτωση στη λειτουργία του νοσοκομείου.

Στο νοσοκομείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποκατάσταση της τάξης. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους αποχώρησαν από τον χώρο. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή δύο γυναικών Ρομά, ηλικίας 37 και 38 ετών, οι οποίες στη συνέχεια συνελήφθησαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τη συμμετοχή τους στο επεισόδιο, τις φθορές που προκλήθηκαν και τη διατάραξη της λειτουργίας του νοσοκομείου.