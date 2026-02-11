Περισσότεροι από πέντε ασθενείς βρίσκονται σε δυνητικό κίνδυνο στην Βόρεια Ελλάδα και όλα αυτά με υπεύθυνο τον προσωρινό προϊστάμενο της Καρδιοχειρουργικής του νοσοκομείου Παπανικολάου, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη το τελευταίο χρονικό διάστημα για τους λάθος λόγους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του todaypress.gr, οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές ενημερώθηκαν διεξοδικά για τα περιστατικά και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, μετά και την εντολή κατεπείγουσας ΕΔΕ που εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Ειδικότερα, σε ασθενή που χειρουργήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2025 φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εμφυτεύσιμο είδος που έληξε στις 10 Αυγούστου του ίδιου έτους, ληγμένο για παραπάνω από 63 ημέρες. Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η υγειονομική κοινότητα στην Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται σε έντονο αναβρασμό, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις.

Ποινικό αδίκημα η χρήση ληγμένων προϊόντων

Αναλυτικότερα, στην περίπτωση που εργαζόμενοι στο ΕΣΥ χρησιμοποιούν και χορηγούν σε ασθενείς ληγμένα προϊόντα, αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα με βάση τα άρθρα 259, 306 και 314 του Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα, πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωμα (ν. 3528/2007, ν. 3418/2005), καθώς ο εμπλεκόμενος υγειονομικός φέρει αστική ευθύνη έναντι ασθενών, ενώ εφόσον αποδειχθεί ότι τελείται κατ’ εξακολούθηση συνιστά πιθανό κακούργημα.

Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007) και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005). Πειθαρχικά παραπτώματα:

Παράβαση καθήκοντος



Ανάρμοστη συμπεριφορά προς ασθενείς



Ενέργεια αντίθετη προς την ιατρική δεοντολογία



Θέση σε κίνδυνο της υγείας ασθενών



Ιατρική δεοντολογία (άρθρα 2, 3, 5, 17 ν. 3418/2005):

Ο ιατρός υποχρεούται να ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενούς και να χρησιμοποιεί μόνο κατάλληλα και ασφαλή υλικά. Η χρήση ληγμένων προϊόντων συνιστά σοβαρή παραβίαση της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Κατεπείγουσα ΕΔΕ στην Βόρεια Ελλάδα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του todaypress.gr, τα ερωτήματα που εξετάζονται δεν αφορούν μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια περίοδο αρκετών μηνών κατά την οποία φέρονται να υπήρξαν επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες και πρακτικές που κρίθηκαν αρκετά σοβαρές ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της ΕΔΕ και οι προβλεπόμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Πόσοι ασθενείς ενδέχεται να επηρεάστηκαν;

Υπάρχει ενημέρωση και έλεγχος των ασθενών;

Γιατί μόνο ο συγκεκριμένος ιατρός έκανε χρήση ληγμένων του συγκεκριμένου εμφυτεύματος;

Έχει ενημερωθεί ο ΕΟΦ για τα ληγμένα;

Συνεχίζεται η προμήθεια των εν λόγω ειδών από το ελληνικό δημόσιο;

Αποζημιώθηκε οικονομικά η εταιρεία; Τιμολογήθηκαν;

Η ΕΔΕ αφορά περίοδο (εντός του 2025) κατά την οποία ιατρός ασκούσε προσωρινά καθήκοντα Συντονιστή Διευθυντή με ανάθεση από τη προηγούμενη Διοίκηση του νοσοκομείου. Η ανάθεση αυτή, αν και προσωρινή, συνοδεύεται από πλήρη διοικητική και επιστημονική ευθύνη. Δεν πρόκειται για διακοσμητικό ρόλο, αλλά για θέση από την οποία κρίνονται αποφάσεις που επηρεάζουν ανθρώπινες ζωές.

Στο επίκεντρο η λειτουργία της Κλινικής

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η λειτουργία της συγκεκριμένης Θωρακο-Καρδιοχειρουργικής Κλινικής βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της συζήτησης. Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της θητείας του εν λόγω ιατρού ως προσωρινού προϊσταμένου, η Κλινική είχε τραβήξει το φως της δημοσιότητας, έπειτα από σοβαρές καταγγελίες.

Διάφορα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ανάθεση καθηκόντων παρά την ύπαρξη αρχαιότερων και επιστημονικά ανώτερων συναδέλφων, γεγονός που έφερε προστριβές εντός της κλινικής. Την ίδια στιγμή, υπήρξαν διαρροές για πλήρη και αυταρχικό έλεγχο στις χειρουργικές λίστες και παραγκωνισμός άλλων ιατρών από την επιστημονική και χειρουργική δραστηριότητα της κλινικής.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπό διερεύνηση περίοδο, συμμετέχει στην προκήρυξη για τη θέση και τον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή της ίδιας κλινικής, σε ένα περιβάλλον όπου εξελίσσεται ΕΔΕ για ζητήματα ασφάλειας ασθενών, μία κίνηση η οποία γεννά δίχως αμφιβολία σοβαρά ερωτήματα.

Πηγή: todaypress.gr