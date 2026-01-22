Επικίνδυνες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Άνω Γλυφάδα, όταν η έντονη κακοκαιρία μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικά ρεύματα νερού και λάσπης. Μέσα στο χάος που προκάλεσαν οι χείμαρροι, μία γυναίκα σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση δύο ανδρών, ενώ σε κοντινή απόσταση μια άλλη γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά και έχασε τη ζωή της.

Το βίντεο από τη διάσωση προκάλεσε έντονη συγκίνηση και αναπαράχθηκε ευρέως στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Στα πλάνα διακρίνεται η γυναίκα να έχει πέσει μέσα στον χείμαρρο, με έναν άνδρα να προσπαθεί να τη συγκρατήσει και να τη σηκώσει, ενώ ένας δεύτερος σπεύδει για να βοηθήσει.

Advertisement

Advertisement

Ο πρώτος άνδρας που φαίνεται στο βίντεο είναι ο κ. Οικονομόπουλος, ο οποίος περιέγραψε στο MEGA όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1), όταν οι δρόμοι της περιοχής είχαν «πνιγεί» από τις λάσπες. Όπως ανέφερε: «Είδα την κυρία σταματημένη σε ένα λευκό αυτοκίνητο. Ήταν τρομαγμένη. Της μίλησα και της είπα “μην περάσατε, πηγαίνετε από την άλλη πλευρά”. Μου απάντησε αλλά δεν μπορούσα να την ακούσω από τον θόρυβο που έκανε το νερό. Το αυτοκίνητο δεν ήταν δικό της. Προσπάθησε να διασχίσει και μάλλον σταμάτησε στο αυτοκίνητο γιατί φοβήθηκε. Μου είπε “φοβάμαι, δεν μπορώ να περάσω”. Το νερό είχε πάρα πολλές πέτρες, σίγουρα ήταν ηλικιωμένη τα πόδια της δεν άντεχαν. Ήταν τόσο τρομαγμένη που μόλις με κοίταξε και μου είπε “φοβάμαι” ξεκίνησα να πάω απέναντι. Πήγα, την έπιασα».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε προσπαθώντας να τη διασώσει: «Στη μέση όπως διέσχιζα το δρόμο -επειδή έρχονταν πάρα πολλές πέτρες, τα πόδια μου είναι γεμάτα πληγές- σκέφτηκα από μέσα μου μην πέσω και να φτάσω απέναντι. Την έπιασα και όταν φύγαμε από το αυτοκίνητο, μετά από δύο-τρία μέτρα έπεσε κάτω και νομίζω από εκεί ξεκινάει το βίντεο, την σήκωσα και ήρθε και ο άλλος κύριος».

Όπως τόνισε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προερχόταν από τα φερτά υλικά που κατέβαιναν με ορμή: «Οι πέτρες ήταν το πιο δύσκολο. Μετά από 10 – 15 λεπτά το συγκεκριμένο σημείο ήταν γεμάτο πέτρες και χώμα. Και αρκετά μεγάλες πέτρες». Ο κ. Οικονομόπουλος πρόσθεσε ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από το νερό και πως «έρχονταν πέτρες πάνω της», επισημαίνοντας πως «Ήταν εύκολο να συμβεί το κακό».

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας, αλλά και τη σημασία της ανθρώπινης αλληλεγγύης σε κρίσιμες στιγμές, όταν κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.