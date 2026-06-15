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Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες η υπόθεση Έλληνα αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και αναρτήσεων που εμφανίζουν θρησκευτική τελετή σχετιζόμενη με την Ελληνική Εθνική Θρησκεία, μετά την προαγωγή του. Η υπόθεση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησε το Γενικό Επιτελείο Στρατού να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διαδικασία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, το ΓΕΣ διερεύνησε αν κατά τη διάρκεια της τελετής ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και αν υπήρξε οποιαδήποτε παραβίαση των κανονισμών. Το βασικό ερώτημα που τέθηκε ήταν κατά πόσο η επίσημη στρατιωτική ορκωμοσία συνδέθηκε με μια παράλληλη θρησκευτική τελετή και ποια ήταν ακριβώς η φύση των γεγονότων που καταγράφηκαν στις εικόνες.

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Η υπόθεση έγινε ευρύτερα γνωστή μετά από ανακοίνωση εκπροσώπων της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, οι οποίοι ανέφεραν ότι η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία ιερέα της κοινότητάς τους. Όπως υποστήριξαν, η συγκεκριμένη στιγμή αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για τη θρησκευτική ελευθερία και την ίση μεταχείριση μέσα στο στράτευμα, καθώς, σύμφωνα με τη δική τους θέση, για πρώτη φορά υπήρξε αντίστοιχη παρουσία του δικού τους θρησκευτικού τυπικού σε συνδυασμό με τον στρατιωτικό όρκο.

Από την πλευρά του στρατεύματος, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίσημη διαδικασία της ορκωμοσίας και η υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων πραγματοποιήθηκαν κανονικά και σύμφωνα με τα ισχύοντα. Ωστόσο, εξετάζεται το τι ακολούθησε μετά την ολοκλήρωση του επίσημου μέρους της τελετής. Πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια παράνομη ενέργεια.

Ο ίδιος ο αξιωματικός αρνήθηκε ότι έδωσε όρκο στον Δία ή σε οποιαδήποτε θεότητα του Δωδεκάθεου. Σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι ακολούθησε τον καθιερωμένο στρατιωτικό όρκο και ότι τα υπόλοιπα στοιχεία αφορούσαν αποκλειστικά το θρησκευτικό μέρος που σχετιζόταν με τις προσωπικές του πεποιθήσεις και την παρουσία του ιερέα.

Παράλληλα, η συζήτηση επεκτάθηκε και σε αναρτήσεις του αξιωματικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες αφορούν την αρχαία ελληνική παράδοση αλλά και άλλες προσωπικές απόψεις του. Οι συγκεκριμένες αναφορές δημιούργησαν επιπλέον αντιδράσεις και έφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στις προσωπικές πεποιθήσεις ενός στρατιωτικού και στον θεσμικό του ρόλο.

Εκπρόσωποι της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας ανέφεραν ότι η θρησκευτική τους κοινότητα αναγνωρίστηκε επίσημα το 2017 και πως οι ιερείς της πραγματοποιούν τελετές σύμφωνα με το δικό τους τυπικό. Όπως εξήγησαν, αυτές περιλαμβάνουν ύμνους, προσευχές και συμβολικές πράξεις προς τους θεούς της αρχαίας ελληνικής θρησκευτικής παράδοσης.

Η υπόθεση έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση γύρω από τη θρησκευτική ελευθερία, τα όρια ανάμεσα στη δημόσια υπηρεσία και στις προσωπικές πεποιθήσεις, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τέτοια ζητήματα αντιμετωπίζονται μέσα στις Ένοπλες Δυνάμεις.