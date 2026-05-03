Δημοσιογραφική επιμέλεια Αδάμας Γεροσίδερης

Η υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου αγοριού σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης, που αναβιώνει στις δικαστικές αίθουσες, δεν είναι απλώς ακόμη μία σκοτεινή είδηση. Είναι ένας ακόμη κρίκος σε μια αλυσίδα περιστατικών βίας, κακοποίησης, παραμέλησης και εκφοβισμού με θύματα παιδιά. Κάποιες από αυτές τις υποθέσεις έγιναν σύμβολα. Άλλες χάθηκαν γρήγορα από την επικαιρότητα. Όλες, όμως, αφήνουν πίσω το ίδιο ερώτημα: πόσο ασφαλή είναι τελικά τα παιδιά εκεί όπου υποτίθεται ότι προστατεύονται;

Η φράση που αποδίδεται στον 5χρονο της Αλεξανδρούπολης «Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμη αν σου πω τι έγινε;», συμπυκνώνει τον πιο σκληρό πυρήνα τέτοιων υποθέσεων: τον φόβο του παιδιού, τη σιωπή, την ενοχή που συχνά φορτώνεται στο θύμα και την καθυστερημένη, πολλές φορές, αντίδραση των ενηλίκων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπόθεση αφορά καταγγελία για κακοποίηση 5χρονου από δύο συνομηλίκους του, μέσα σε νηπιαγωγείο, στη διάρκεια διαλείμματος. Στο εδώλιο βρίσκονται γονείς και νηπιαγωγοί, με τις κατηγορίες να σχετίζονται με την παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και την έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, όπως προβλέπεται σε υποθέσεις που αφορούν ανήλικους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπόθεση που αφορά παιδί πολύ μικρής ηλικίας και προκαλεί σοκ πολύ πέρα από τα όρια της τοπικής κοινωνίας.

Το 2015, η υπόθεση της 4χρονης Άννυ πάγωσε τη χώρα. Το παιδί δολοφονήθηκε από τον πατέρα του, σε ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα των τελευταίων δεκαετιών. Η υπόθεση δεν συγκλόνισε μόνο λόγω της αγριότητας των πράξεων, αλλά και επειδή ανέδειξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο το τι μπορεί να συμβεί όταν ένα παιδί βρίσκεται απροστάτευτο μέσα στο ίδιο του το οικογενειακό περιβάλλον.

Χρόνια αργότερα, το 2022, η υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό άνοιξε ξανά τον φάκελο της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων. Ένα παιδί βρέθηκε στο κέντρο μιας υπόθεσης με δεκάδες κατηγορούμενους, καταγγελίες, δικαστικές διαδικασίες και κοινωνική οργή. Η υπόθεση παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η παιδική κακοποίηση μπορεί να συνδέεται με δίκτυα εκμετάλλευσης, οικονομική ευαλωτότητα, οικογενειακή αδυναμία και θεσμικές καθυστερήσεις.

Στο ίδιο σκοτεινό κάδρο μπήκε και η «Κιβωτός του Κόσμου», ένας οργανισμός που για χρόνια παρουσιαζόταν ως χώρος προστασίας ευάλωτων παιδιών. Οι καταγγελίες για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων σε δομές της οργάνωσης προκάλεσαν τεράστιο σοκ, ακριβώς επειδή αφορούσαν παιδιά που είχαν ήδη βρεθεί σε ανάγκη προστασίας. Η υπόθεση ανέδειξε ένα κρίσιμο ερώτημα: ποιος ελέγχει τους χώρους που αναλαμβάνουν να φροντίσουν τα παιδιά όταν η οικογένεια δεν μπορεί;

Η βία κατά ανηλίκων, όμως, δεν περιορίζεται στο σπίτι ή σε δομές φιλοξενίας. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και bullying έρχονται στο φως. Το 2022, η αυτοκτονία 14χρονου στα Κάτω Πατήσια συγκλόνισε την κοινή γνώμη, με τις Αρχές να εξετάζουν καταγγελίες περί σχολικού εκφοβισμού. Ακόμη κι όταν η αιτιώδης σύνδεση πρέπει να διερευνάται με προσοχή, τέτοιες υποθέσεις υπενθυμίζουν ότι ο εκφοβισμός δεν είναι «παιδική πλάκα», ούτε «καβγάς μεταξύ παιδιών». Μπορεί να γίνει καθημερινός μηχανισμός συντριβής.

Το 2024 και το 2025 καταγράφηκαν πολλά περιστατικά σωματικής βίας μεταξύ ανηλίκων: ξυλοδαρμοί έξω από σχολεία, επιθέσεις που βιντεοσκοπήθηκαν, μαθητές που δέχθηκαν χτυπήματα από συνομηλίκους τους, παιδιά που οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία ή σε ιατροδικαστική εξέταση. Η δημοσιοποίηση βίντεο στα social media πρόσθεσε μια νέα διάσταση: η βία δεν αρκεί πλέον να ασκηθεί. Συχνά καταγράφεται, διακινείται, γίνεται «περιεχόμενο».

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι υποθέσεις που αφορούν πολύ μικρά παιδιά σε χώρους προσχολικής φροντίδας. Το 2025, στον Αυλώνα, καταγγέλθηκε κακοποίηση 2χρονου αγοριού σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό, με τη μητέρα του παιδιού να αναφέρει ότι ο ανήλικος υπέστη βίαιη συμπεριφορά. Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις επειδή αφορούσε ένα παιδί σε ηλικία που δεν μπορεί εύκολα να περιγράψει, να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή να γίνει πιστευτό χωρίς την επιμονή των γονιών του.

Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο στοιχείο σε υποθέσεις με νήπια: η αδυναμία του παιδιού να μιλήσει καθαρά, να εξηγήσει, να ονομάσει αυτό που του συνέβη. Πολλές φορές, η αποκάλυψη έρχεται μέσα από αλλαγές στη συμπεριφορά, φόβους, σωματικά ευρήματα ή φράσεις που μοιάζουν αποσπασματικές, αλλά για τους γονείς λειτουργούν σαν συναγερμός.

Τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο. Το 2023, περισσότερα από 10.700 περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων απασχόλησαν την Αστυνομία. Το 2024, η πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr δέχθηκε 148 αναφορές μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας της. Την ίδια ώρα, οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία του παιδιού καταγράφουν σταθερά υψηλό αριθμό αναφορών για κακοποίηση, παραμέληση και εκμετάλλευση ανηλίκων.

Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις υποθέσεις είναι ότι το παιδί χρειάστηκε κάποιον ενήλικα να το ακούσει. Έναν γονιό, έναν εκπαιδευτικό, έναν γιατρό, έναν γείτονα, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν αστυνομικό, έναν δικαστικό λειτουργό. Όταν αυτός ο ενήλικας αργεί, αμφιβάλλει, φοβάται ή αδρανεί, η κακοποίηση βρίσκει χώρο.

Η υπόθεση της Αλεξανδρούπολης δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως «σοκ της ημέρας». Όπως και οι προηγούμενες υποθέσεις, θέτει ζητήματα εποπτείας, πρόληψης, θεσμικής επαγρύπνησης και εκπαίδευσης όσων βρίσκονται κοντά σε παιδιά.

Γιατί η παιδική προστασία δεν αρχίζει όταν μια υπόθεση φτάνει στο δικαστήριο. Αρχίζει πολύ νωρίτερα: στην τάξη, στην αυλή, στο σπίτι, στον παιδικό σταθμό, στο βλέμμα του παιδιού που αλλάζει, στη φράση που μοιάζει ασήμαντη αλλά δεν είναι.

Και κυρίως, αρχίζει από την απόφαση των ενηλίκων να πιστεύουν τα παιδιά όταν προσπαθούν, με όποιον τρόπο μπορούν, να πουν ότι κάτι δεν πάει καλά.

