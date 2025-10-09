Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 29χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς κατά 38χρονου στη Δροσιά, το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, φέρεται να αποδέχτηκε την πράξη του, την οποία απέδωσε σε ψυχιατρικά προβλήματα και δήλωσε μετανιωμένος.

«Αποδέχομαι την πράξη μου και ζητάω συγνώμη, είμαι μετανιωμένος. Έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυό-τρεις μέρες πριν το συμβάν, είχα σταματήσει να λαμβάνω τη φαρμακευτική μου αγωγή, με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα. Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας προς το θύμα, αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν λάμβανα κανονικά τα φάρμακα μου. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν», είπε ο 29χρονος.

Να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος είχε σχέση με την νυν σύντροφο του θύματος.