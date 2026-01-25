Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η φρικτή πράξη που σημειώθηκε στο Πυργάκι Τριφυλίας, στη Μεσσηνία, όπου ένας σκύλος βρέθηκε κρεμασμένος από δέντρο σε κτήμα.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω καταγγελίας του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας, ο οποίος ανάρτησε και φωτογραφικό υλικό από το αποτρόπαιο συμβάν.

Σύμφωνα με τον Φιλοζωικό Όμιλο, η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και ξεκίνησε διερεύνηση για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Στην ανάρτησή του, ο Όμιλος τονίζει τη φρικαλέα φύση της πράξης και απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει πληροφορίες να συμβάλει στις έρευνες.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας:

«ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ σε όποιον γνωρίζει σε ποιον ανήκε το ζώο ή ποιος το έκανε.

Ελλάδα 2026: Ανάπτυξη με άρωμα μεσαίωνα.

Μας αρέσει να μιλάμε για ψηφιακά άλματα, για τουριστικά ρεκόρ και για την «Ελλάδα που αλλάζει». Αλλά όσο εμείς κοκορευόμαστε για την πρόοδο, στο Πυργάκι Τριφυλίας η «πρόοδος» κρεμόταν από ένα δέντρο.

Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια κακοποίηση, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που σαπίζει κάτω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Το 2026, κάποιος θεώρησε «λύση» τον απαγχονισμό μιας ψυχής. Όσο το αίμα αυτών των πλασμάτων ποτίζει το χώμα μας, η ανάπτυξη θα είναι μόνο στα χαρτιά. Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη.

Αν η τιμωρία δεν είναι παραδειγματική, αν η σιωπή συνεχίσει να καλύπτει τα χωριά μας, τότε είμαστε όλοι συνένοχοι.

Η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί. Ο εθελοντής είναι εκεί. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, πού είμαστε;».

