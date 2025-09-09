Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) στην περιοχή Στεμνίτσα Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση και στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Για την κατάσβεση ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων και έτσι στην περιοχή επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε απομακρυσμένο σημείο και δεν απειλεί τον οικισμό στη Στεμνίτσα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της Στεμνίτσας Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. September 9, 2025