Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) στην περιοχή Στεμνίτσα Αρκαδίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση και στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ.
Για την κατάσβεση ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων και έτσι στην περιοχή επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε απομακρυσμένο σημείο και δεν απειλεί τον οικισμό στη Στεμνίτσα.