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Ο σύζυγος παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί, ενώ ο γιος της προχώρησε σε ψευδή καταγγελία εναντίον της για ξυλοδαρμό.

Η γυναίκα δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις νομικές ενέργειες με τη στήριξη δικηγόρου, παρά τις δυσκολίες και το φόβο που βιώνει.

Ειδικοί επισημαίνουν τα θεσμικά κενά στη διαχείριση της ενδοοικογενειακής βίας, υπογραμμίζοντας ότι οι δράστες συχνά παραβιάζουν τους επιβληθέντες περιοριστικούς όρους.

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Θύμα ξυλοδαρμού από τον σύζυγο και τον γιο της έπεσε μια γυναίκα 51 ετών στον Ασπρόπυργο με την ίδια να καταγγέλει ότι εξακολουθεί να δέχεται απειλές όταν αποφάσισε να φύγει, ενώ από «θύμα» βρέθηκε να κατηγορείται, έπειτα από καταγγελία του γιου της ότι εκείνη τον χτύπησε.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει τις καταγγελίες, με τη στήριξη δικηγόρου καθώς ο σύζυγός της παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που είχε θέσει η εισαγγελέας μένοντας στο σπίτι το οποίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει όταν το θέμα απέκτησε δημοσιότητα μέσω των καναλιών και φοβήθηκε και έφυγε.

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Προχθές, όταν επέστρεψε για να πάρει τα πράγματά της, δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον γιο της με αποτέλεσμα να σημαιωθεί ένα μικρό χτύπημα με την πόρτα. Στη συνέχεια εκείνος κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε ότι εκείνη τον χτύπησε. Οι αστυνομικοί, με τη βοήθεια της δικηγόρου της και της εισαγγελέως, διαπίστωσαν ότι η καταγγελία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Όπως είπε, παραλίγο να βρεθεί σε διαδικασία αυτοφώρου.

Η 51χρονη περιέγραψε τη συμπεριφορά του συζύγου της ως κλασσική μορφή ενδοοικογενειακής βίας καθώς μετά τον ξυλοδαρμό ζητά συγγνώμη και την παρακαλεί να σταματήσει, ενώ άλλες φορές την εκβιάζει ότι, αν φτάσει στη φυλακή, θα βγει κάποτε και δεν θα σταματήσει. «Ακόμα και τώρα με απειλεί», ανέφερε.

Όπως είπε, στο παρελθόν είχε απευθυνθεί στις αρχές πολύ λίγες φορές. Το επόμενο πρωί πήγαινε στο δικαστήριο και δήλωνε ότι τα βρήκαν, αποσύροντας το βήμα που είχε κάνει, από φόβο και λόγω έλλειψης στήριξης. Πίστευε, όπως είπε, ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και σκεφτόταν τα παιδιά της.

Τα παιδιά της χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα την παίρνουν τηλέφωνο πάνω από δέκα φορές την ημέρα και της δίνουν κουράγιο να συνεχίσει. Ο μικρότερος γιος και μία από τις κόρες της, ωστόσο, βρίσκονται απέναντί της.

Η δικηγόρος Γιάννα Παναγοπούλου, χαρακτήρισε τις διαδικασίες «Γολγοθά» για τις γυναίκες αυτές. Εξήγησε ότι οι δράστες επιμένουν, προκειμένου να αποφύγουν τις έννομες συνέπειες, άλλοτε με απειλές και άλλοτε επικαλούμενοι τα συναισθήματα των θυμάτων για να τα πείσουν να αλλάξουν θέση. Διευκρίνισε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις προβλέπεται περιοριστικός όρος, ώστε οι δράστες να απομακρυνθούν και το θύμα να παραμείνει στην οικία, όμως οι δράστες τον παραβιάζουν και αψηφούν τους νόμους και την έννομη τάξη.

Η ψυχολόγος Ιωάννα Κωνσταντινίδου επεσήμανε ότι το θύμα συχνά τρέπεται σε φυγή και κρύβεται για να μην ξαναπέσει στα χέρια του θύτη. Όπως ανέφερε, θα έπρεπε ο δράστης να απομακρύνεται από την οικογενειακή στέγη, όμως υπάρχει θεσμικό κενό που πρέπει να καλυφθεί, καθώς μέχρι να κινηθούν οι διαδικασίες περνά χρόνος.