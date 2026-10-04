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Μία ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις Αρχές στο Λαύριο, καθώς μία 23χρονη έγκυος κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για απειλές και παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα, που διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της και έχει ακόμη ένα παιδί, ηλικίας 3,5 ετών, απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρίου και περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα φέρεται να έχει υποστεί.

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Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πρώην σύντροφός της φέρεται να την παρακολουθούσε και να την ακολουθούσε, ακόμη και όταν εκείνη βρισκόταν με το παιδί της στην παιδική χαρά. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι της τηλεφωνούσε και την απειλούσε, προκαλώντας της έντονη αναστάτωση και φόβο.

Η 23χρονη φέρεται να υπέστη σοβαρό σοκ από τα περιστατικά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρίου της έδωσαν panic button, ενώ παράλληλα έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην σύντροφός της φέρεται να συνεχίζει να επικοινωνεί μαζί της και να διατυπώνει απειλές, με την υπόθεση να συνδέεται με προσωπική διαφορά που είχαν στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν τον άνδρα που καταγγέλθηκε, προκειμένου να εντοπιστεί και να δώσει εξηγήσεις για όσα του αποδίδονται.

Η υπόθεση έρχεται στο φως λίγες ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας 32χρονης γυναίκας στο Λαύριο, η οποία επίσης είχε καταγγείλει περιστατικό βίας από πρώην σύντροφό της.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του καταγγελλόμενου, ενώ διερευνώνται όλες οι πτυχές της υπόθεσης.